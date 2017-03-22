The Independent: «МЮ» готов бесплатно отпустить Руни в «Эвертон»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

По данным источника, «МЮ» готов отпустить игрока без какой-либо компенсации, если «ириски» смогут предложить Руни зарплату в размере £ 150 тысяч в неделю. В настоящее время 31-летний форвард зарабатывает £ 230 тысяч в неделю.



Сообщается также, что «Эвертон» готовит возвращение своего воспитанника на протяжении нескольких месяцев.



Руни перешёл из «Эвертона» в «МЮ» летом 2004 года. В нынешнем сезоне он провёл 30 матчей во всех турнирах за «МЮ» и забил 5 мячей.