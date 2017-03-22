Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29158920/
22 марта 2017, 9:11 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

The Independent: «МЮ» готов бесплатно отпустить Руни в «Эвертон»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни летом бесплатно перейдёт в «Эвертон», сообщает The Independent.

Нападающий Манчестер Юнайтед Уэйн Руни летом бесплатно перейдёт в Эвертон сообщает The Independent. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

По данным источника, «МЮ» готов отпустить игрока без какой-либо компенсации, если «ириски» смогут предложить Руни зарплату в размере £ 150 тысяч в неделю. В настоящее время 31-летний форвард зарабатывает £ 230 тысяч в неделю.

Сообщается также, что «Эвертон» готовит возвращение своего воспитанника на протяжении нескольких месяцев.

Руни перешёл из «Эвертона» в «МЮ» летом 2004 года. В нынешнем сезоне он провёл 30 матчей во всех турнирах за «МЮ» и забил 5 мячей.

Манчестер Юнайтед
Новости Матчи Состав Статистика
Эвертон
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Дерби Манчестера впервые пройдет за пределами Великобритании

Дерби Манчестера впервые пройдет за пределами Великобритании

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Английские футбольные клубы «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» проведут предсезонный матч 20 июля в США в рамках Международного кубка чемпионов, впервые в истории футбольное дерби Манчестера пройдет за пределами Великобритании. Об этом сообщает Би-би-си.
Еще 7 новостей  Все новости
7 августа

Неслабый пол. Самые успешные девушки в киберспорте

«В матче «Зенит» — «Арсенал» была рука Питера»

Пономарёв: ЦСКА догонит «Спартак» в РФПЛ