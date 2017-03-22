The Independent: «МЮ» готов бесплатно отпустить Руни в «Эвертон»
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни летом бесплатно перейдёт в «Эвертон», сообщает The Independent.
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По данным источника, «МЮ» готов отпустить игрока без
Сообщается также, что «Эвертон» готовит возвращение своего воспитанника на протяжении нескольких месяцев.
Руни перешёл из «Эвертона» в «МЮ» летом 2004 года. В нынешнем сезоне он провёл 30 матчей во всех турнирах за «МЮ» и забил 5 мячей.
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