«Челси» предложил «Монако» € 38 млн за Бакайоко
Лондонский «Челси» сделал предложение «Монако» по поводу приобретения полузащитника Тьемуа Бакайоко, сообщается на странице Get French Football в «Твиттере».
По информации источника, синие предложили монегаскам € 38 млн за 22-летнего футболиста. Ещё € 5 млн «Монако» может получить в качестве различных бонусов.
В нынешнем сезоне Бакайоко провёл 26 матчей во французской Лиге 1, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу. Также на его счету 11 матчей и 1 гол в Лиге чемпионов, где монегаски добрались уже до ¼ финала.
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