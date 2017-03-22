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22 марта 2017, 1:44 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Челси» предложил «Монако» € 38 млн за Бакайоко

Лондонский «Челси» сделал предложение «Монако» по поводу приобретения полузащитника Тьемуа Бакайоко, сообщается на странице Get French Football‏ в «Твиттере».

По информации источника, синие предложили монегаскам € 38 млн за 22-летнего футболиста. Ещё € 5 млн «Монако» может получить в качестве различных бонусов.

В нынешнем сезоне Бакайоко провёл 26 матчей во французской Лиге 1, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу. Также на его счету 11 матчей и 1 гол в Лиге чемпионов, где монегаски добрались уже до ¼ финала.

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