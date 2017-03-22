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22 марта 2017, 1:13 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

СМИ: Футболист МЮ Уэйн Руни летом бесплатно перейдет в «Эвертон»

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Нападающий английского клуба «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни, скорее всего, летом перейдет в «Эвертон» без компенсации от ливерпульской команды, в которой начинал профессиональную карьеру. Об этом сообщает английское издание Independent со ссылкой на источник в «Манчестер Юнайтед».

По сообщению источников Манчестер Юнайтед готов отпустить 31-летнего нападающего без компенсации если Эвертон будет способен предложить ему зарплату в 150 тысяч фунтов в неделю. Увеличить
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Издание отмечает, что МЮ готов бесплатно отпустить игрока, если «Эвертон» будет способен предложить 31-летнему форварду зарплату в 150 тысяч фунтов в неделю. В настоящий момент зарплата футболиста составляет 230 тыс. в неделю.

Также сообщается, что «Эвертон» готовит возвращение своего воспитанника уже «несколько месяцев», а все близкие к ситуации источники отмечают, что переход Руни в родной клуб, скорее всего, состоится.

Руни с 10 лет выступал за молодежную команду «Эвертона», в основном составе которого дебютировал в 2002 году. Летом 2004 года форварда купил «Манчестер Юнайтед» за 25,6 млн фунтов. С тех пор он выиграл Лигу Чемпионов, стал пятикратным чемпионом Англии и трехкратным обладателем Кубка Англии, а также победителем клубного чемпионата мира. В текущем сезоне Руни провел 30 матчей во всех турнирах, в которых забил пять мячей.

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