Куртуа хочет продлить контракт с «Челси»
Вратарь «Челси» Тибо Куртуа подчеркнул, что хочет подписать с лондонским клубом новый контракт.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Бельгийский голкипер является игроком «Челси» с 2011 года.
— На данный момент мы не говорили на тему продления контракта, — приводит официальный сайт «Челси» слова Куртуа. — Сейчас мы сосредоточены на том, чтобы выиграть чемпионат, пусть у нас и есть десять очков преимущества.
Все в клубе и сам тренер хотят, чтобы в команде сохранялось спокойствие и не было никаких мыслей о продлении контрактов. В конце сезона увидим, предложат ли мне
Я очень счастлив в «Челси», и если в клубе хотят продолжать сотрудничество со мной, это будет отлично.
«Реал»? Я не вижу себя в этом клубе. Я вижу себя в «Челси». В этой команде я чувствую себя ключевым игроком.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter