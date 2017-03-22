Агент Панков: Алиев скоро вернётся в футбол
Футбольный агент Александр Панков сообщил, что бывший полузащитник «Локомотива», «Анжи» и сборной Украины Александр Алиев, которого он случайно встретил в барбершопе
экс-игрока «Спартака» Егора Лугачёва, скоро вернётся в футбол.
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«Случайная встреча с Сан Санычем у Лугачёва в барбершопе. Сан Саныч скоро вернётся в футбол. Ждём новостей», — написал Панков в «Инстаграме».
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