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22 марта 2017, 0:21 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Агент Панков: Алиев скоро вернётся в футбол

Футбольный агент Александр Панков сообщил, что бывший полузащитник «Локомотива», «Анжи» и сборной Украины Александр Алиев, которого он случайно встретил в барбершопе экс-игрока «Спартака» Егора Лугачёва, скоро вернётся в футбол.

Футбольный агент Александр Панков сообщил что бывший полузащитник Локомотива <span class=error>Анжи</span> и сборной Украины Александр <span class=error>Алиев</span> которого он случайно встретил в барбершопе <nobr>экс-игрока</nobr> Спартака Егора <span class=error>Лугачёва</span> скоро вернётся в футбол. Увеличить
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«Случайная встреча с Сан Санычем у Лугачёва в барбершопе. Сан Саныч скоро вернётся в футбол. Ждём новостей», — написал Панков в «Инстаграме».

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