Агент Панков: Алиев скоро вернётся в футбол

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Нападающий английского клуба «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни, скорее всего, летом перейдет в «Эвертон» без компенсации от ливерпульской команды, в которой начинал профессиональную карьеру. Об этом сообщает английское издание Independent со ссылкой на источник в «Манчестер Юнайтед».