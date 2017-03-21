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21 марта 2017, 21:27 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Каньяс рассказал о самом важном голе в карьере

Полузащитник «Астаны» Рохер Каньяс, на правах аренды выступающий за кипрский АПОЭЛ, рассказал о наиболее важном для него забитом мяче в карьере, сообщает Sports.kz.

Полузащитник <span class=error>Астаны</span> <span class=error>Рохер</span> <span class=error>Каньяс</span> на правах аренды выступающий за кипрский <span class=error>АПОЭЛ</span> рассказал о наиболее важном для него забитом мяче в карьере сообщает Sports.kz. Увеличить
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 — Это случилось в матче «Астана» — «Галатасарай» (2:2) в сезоне-2015/16 Лиги Чемпионов, когда мы сравняли счет на 89-й минуте. Это был очень важный гол для моей команды, — приводит слова колумбийца Goal.com.cy.

Впрочем, в официальном протоколе УЕФА то взятие ворот записали как автогол защитника «Галатасарая» Лионеля Кароля.

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