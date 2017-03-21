Каньяс рассказал о самом важном голе в карьере
Полузащитник «Астаны» Рохер Каньяс, на правах аренды выступающий за кипрский АПОЭЛ, рассказал о наиболее важном для него забитом мяче в карьере, сообщает Sports.kz.
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— Это случилось в матче «Астана» — «Галатасарай» (2:2) в сезоне-2015/16 Лиги Чемпионов, когда мы сравняли счет на 89-й минуте. Это был очень важный гол для моей команды, — приводит слова колумбийца Goal.com.cy.
Впрочем, в официальном протоколе УЕФА то взятие ворот записали как автогол защитника «Галатасарая» Лионеля Кароля.
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