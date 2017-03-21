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21 марта 2017, 21:21 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Леонид Слуцкий: «Арсенал» напоминает избалованного талантливого ребенка

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий выразил мнение, что лондонский «Арсенал» в последнее время отошел от основных целей и задач.

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид <span class=error>Слуцкий</span> выразил мнение что лондонский Арсенал в последнее время отошел от основных целей и задач. Увеличить
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По словам Слуцкого, команда напоминает ему избалованного талантливого ребенка.

— Не знаю, трагедия это или нет, но мне кажется, что команда далеко ушла от основных целей и задач, — подчеркнул Слуцкий в эфире передачи «Английский акцент». — «Арсенал» настолько заигрался в такие постулаты как молодежь, воспитание игроков, красивая игра, что все это привело к внутренней безответственности.

Команда напоминает мне избалованного талантливого ребенка — как художник, который может нарисовать вообще все, что угодно, если будет вдохновение, а может вообще на захотеть рисовать. Для меня яркий пример — это Месут Езил. Блестящий футболист, но играет, когда захочет.

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