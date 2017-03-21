Леонид Слуцкий: «Арсенал» напоминает избалованного талантливого ребенка

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По словам Слуцкого, команда напоминает ему избалованного талантливого ребенка.

— Не знаю, трагедия это или нет, но мне кажется, что команда далеко ушла от основных целей и задач, — подчеркнул Слуцкий в эфире передачи «Английский акцент». — «Арсенал» настолько заигрался в такие постулаты как молодежь, воспитание игроков, красивая игра, что все это привело к внутренней безответственности.

Команда напоминает мне избалованного талантливого ребенка — как художник, который может нарисовать вообще все, что угодно, если будет вдохновение, а может вообще на захотеть рисовать. Для меня яркий пример — это Месут Езил. Блестящий футболист, но играет, когда захочет.