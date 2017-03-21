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21 марта 2017, 20:15 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

«ПСЖ» может заплатить за Мбаппе 90 миллионов евро

«ПСЖ» планирует приобрести полузащитника «Монако» Кильяна Мбаппе, утверждает Le Parisen.

Трансферная стоимость 18-летнего француза составляет 60 миллионов евро. Однако, по информации источника, «Монако» не собирается продавать хавбека конкуренту по чемпионату Франции. «ПСЖ», в свою очередь, готов предложить за Мбаппе около 90 миллионов евро.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Франции полуащитник провел 22 матча и забил 12 голов. Также на его счету два мяча в пяти играх Лиги чемпионов.

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