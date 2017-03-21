«ПСЖ» может заплатить за Мбаппе 90 миллионов евро

Трансферная стоимость 18-летнего француза составляет 60 миллионов евро. Однако, по информации источника, «Монако» не собирается продавать хавбека конкуренту по чемпионату Франции. «ПСЖ», в свою очередь, готов предложить за Мбаппе около 90 миллионов евро.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Франции полуащитник провел 22 матча и забил 12 голов. Также на его счету два мяча в пяти играх Лиги чемпионов.