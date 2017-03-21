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21 марта 2017, 20:09 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

Чеферин рассказал, что он пять раз пересекал Сахару на автомобиле «Нива»

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александр Чеферин пять раз пересек пустыню Сахара на автомобиле российского производства «Лада Нива». Об этом Чеферин рассказал изданию New York Times.

МОСКВА 21 марта. /ТАСС/. Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (<span class=error>УЕФА</span>) Александр <span class=error>Чеферин</span> пять раз пересек пустыню Сахара на автомобиле российского производства Лада Нива. Об этом <span class=error>Чеферин</span> рассказал изданию New <span class=error>York</span> Times. Увеличить
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Чеферин был избран президентом УЕФА в сентябре прошлого года, до этого он занимал пост президента Федерации футбола Словении.

«Я шесть раз пересекал Сахару — пять раз вместе с моим шурином и парой друзей на машине “Лада Нива”. Это забавный российский джип, насмешка над автомобилем. А еще один раз я пересекал пустыню на мотоцикле», — рассказал Чеферин.

«Сахара — это просто фантастика. Но пересекать ее на мотоцикле все же очень опасно», — добавил словенец.

Сахара — крупнейшая жаркая пустыня на Земле, расположенная на севере Африки. Вытянута примерно на 4800 км с запада на восток и от 800 до 1200 км с севера на юг; имеет площадь около 8,6 млн кв. км, что занимает почти треть континента.
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