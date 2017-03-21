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21 марта 2017, 19:54 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Экс-игрок киевского «Динамо» Макаренко отверг предложение московского клуба

Футбольный менеджер Антон Астафьев заявил, что украинский защитник Евгений Макаренко, который недавно покинул киевское «Динамо» и стал свободным агентом, отклонил выгодное предложение из России.

Футбольный менеджер Антон Астафьев заявил что украинский защитник Евгений <span class=error>Макаренко</span> который недавно покинул киевское Динамо и стал свободным агентом отклонил выгодное предложение из России. Увеличить
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Один из московских клубов предложил Евгению хорошие условия контракта, однако Макаренко сказал Астафьеву, что ему этот вариант не интересен.

«По поводу других предложений не могу комментировать, так как у него есть агент. Без сомнений, Женя — стоящий игрок, и я не сомневаюсь, что в ближайшее время он подпишет контракт с хорошей европейской командой», — приводит слова Астафьева «Динамомания».

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