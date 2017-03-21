Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29156514/
21 марта 2017, 19:43 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

Франческо Тотти: Я бы хотел, чтобы Спаллетти остался главным тренером «Ромы»

Легенда «Ромы» Франческо Тотти надеется на то, что главный тренер Лучано Спаллетти продолжит работу с командой.

— Я бы хотел, чтобы Спаллетти остался в «Роме». Он — будущее нашей команды. Что касается моего будущего, то через год я могу занять пост директора «Ромы», продолжать выходить на поле или заниматься поиском будущих чемпионов в качестве агента, — заявил Тотти.

Ранее сообщалось, что Лучано Спаллетти может возглавить «Ювентус», а на место главного тренера «Ромы» претендует Унаи Эмери, ныне работающий с «ПСЖ».

Напомним, ранее Спаллетти тренировал «Зенит».

Рома
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Президент «Ромы»: Мы предложили Тотти 6-летний контракт директора клуба

Президент «Ромы» Джеймс Паллотта сообщил, что клуб подготовил для форварда команды Франческо Тотти 6-летний контракт на должность директора римлян. Контракт 40-летнего футболиста с «волками» истекает грядущим летом.
Еще 7 новостей  Все новости
20 марта

Такой вы ее еще не видели! Серена Уильямс снялась в откровенной пляжной фотосессии

Лыжник из Венесуэлы порвал интернет! Кто выпустил этого клоуна на старт ЧМ? (видео)

Екатерина Ковалева - уникальная кикбоксерша из Белоруссии, рост которой 194 см (фото)