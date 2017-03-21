Франческо Тотти: Я бы хотел, чтобы Спаллетти остался главным тренером «Ромы»

— Я бы хотел, чтобы Спаллетти остался в «Роме». Он — будущее нашей команды. Что касается моего будущего, то через год я могу занять пост директора «Ромы», продолжать выходить на поле или заниматься поиском будущих чемпионов в качестве агента, — заявил Тотти.

Ранее сообщалось, что Лучано Спаллетти может возглавить «Ювентус», а на место главного тренера «Ромы» претендует Унаи Эмери, ныне работающий с «ПСЖ».

Напомним, ранее Спаллетти тренировал «Зенит».