Фабрика звёзд. «Динамо» Загреб
Рубрика «Фабрика звёзд» возвращается и летит в Хорватию, к одному из главных злодеев современного футбола.
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«Гений и злодейство — две вещи несовместимые». (А. С. Пушкин, «Моцарт и Сальери»)
Его следы — в заявке сборной Хорватии на Евро-2016: проданного из загребского «Динамо» Алена Халиловича там нет, зато есть Марко Рог и Анте Чорич, которым нужна витрина. Его глаза — рядом с тренерской скамейкой Анте Чачича:
Его зовут Здравко Мамич. Дьявол в человеческом обличьи, концентрированный источник зла, он навлёк на себя ненависть всей Хорватии. Разве что Кеннеди не убил. Мамич продавал игрокам места в сборной Хорватии, покупал судей, обеспечивал дикие подъёмные при подписании контрактов, устраивал непредсказуемые матчи «Динамо» со своим же загребским
Он — сгусток чистого зла, которого ненавидят фанаты «Динамо». Больше двух тысяч — вне стадиона, ведь Мамич запретил им вход на стадион. Но если бы не Здравко, фанаты сейчас спускали бы всю свою ненависть
Академия
Путь «Динамо» восхищал бывшего главного тренера сборной Хорватии Игора Штимаца, но не
Один из таких — Ромео Йозак, человек, у которого в резюме тоже можно написать «марионетка Мамича»: был главной молодёжного сектора в «Динамо», потом выполнял непыльную работу в сборной Хорватии, с февраля стал в «Динамо» спортивным директором. Но Йозак, в отличие от Анте Чачича, может гордиться своими результатами. «Наша академия попала в шестёрку лучших в Европе, вместе с академиями “Барселоны”, “Интера” и “Спортинга”, но наш годовой бюджет составляет миллион евро — остальные вкладывают по восемь», — отмечает Йозак. Три года назад Ромео звали работать в академию лондонского «Арсенала», но Мамич удержал Йозака. Деньгами, как же ещё.
Под крылом Йозака юношеская команда «Динамо» выигрывала UEFA Jugend Cup, обыгрывая «Баварию» и дортмундскую «Боруссию», но главный успех, по мнению Ромео, статистика: 19% игроков обязательно проходят все детские команды «Динамо», от 8-летней до 19-летней. Йозак придерживается методологии, которой посвятил уже две книги — лишь с 12 лет детей надо одинаково оценивать и готовить к футболу, а до этого времени учить детей через игры с мячом, развивая мелкую моторику. На тренировочные занятия берут только тех ребят, которые живут неподалёку, а играют по схеме 3−2−3, чтобы развить лучшие качества на каждой из позиций. Уже потом детей нагружают новыми знаниями — с 14 лет их учат тактике, с 15 запирают в коллективе и дают лишь два дня в месяц, чтобы увидеть родных.
Методики — хорошо, но в чём секрет появления талантливых ребятишек в стране без толковых условий для футбола? Йозак уверяет, что дело в генетике: «Бог наградил нас яркими, талантливыми, обучаемыми детьми». По мнению тренера, хорваты легко адаптируются к игровым видам спорта, в пример он ставит бывшего баскетболиста «Чикаго Буллз» Тони Кукоча, которому тоже помогла генетика.
Скаутинг
«Динамо» — лучшая команда Балкан по умению находить хорватов в зарубежных академиях.
Сценарий повторился, когда «Динамо» вытащило из Австрии Анте Чорича — главный лакомый кусок нынешней команды. Чорич занимался в академии «Ред Булл Зальцбург», но в 16 лет вернулся в Загреб с подачи Здравко Мамича. Президент «Динамо» пообещал семье золотые горы, но опять провернул хитрую аферу — все права на футболиста принадлежат компании из Эмиратов, которой владеет сын Мамича. Так что деньги, которые «Динамо» выручит за продажу Чорича (а выручат немало, интерес к хорвату проявлял даже «Реал»), вряд ли пойдут в клубную казну — скорее, в карман Мамичу.
Главной целью загребского «Динамо», помимо подготовки ребят, набранных в академию с 8 лет, в последние годы был поиск талантов по всей Хорватии, а также скаутинг хорватских мальчишек за рубежом. Но Ромео Йозак пошёл дальше — он лично прилетал в США и Австралию, где проводил просмотровые сборы и выбирал сильнейших молодых игроков, готовых к переезду в Хорватию. Не за горами и дальнейшее расширение географии. Так что не стоит удивляться, что в молодёжной команде «Динамо» есть два ирландца, американец, иранец и австралиец Джейкоб Тарасенко.
Школа большого футбола
«Мы видели потенциал в Луке, но в загребском «Динамо» нам сказали: «Что даст вам этот маленький костлявый парень? Он слишком слаб для вашего футбола», — вспоминал
Второе место, куда Мамич массово сплавляет молодёжь и откуда забирает лучших, — загребская «Локомотива», тот самый
P.S.
Да, за нескончаемый поток молодёжи фанаты «Динамо» тоже ненавидят Здравко Мамича. Они уверены, что из ребят, выпущенных из академии, можно слепить мощнейшую команду, Мамич парирует: «Во-первых, без продажи игроков “Динамо” просто не существовало бы.
Главный дьявол хорватского футбола, конечно же, тактично умолчал, что с трансферов Луки Модрича и Деяна Ловрена Мамич в обход игроков выбивал громадные взятки, а 50 млн евро, заработанные на трансферах, ушли в трубу, а не на новых ребят или условия для академии. Даже если Здравко Мамич в ближайшие годы будет делать только добро, зло всё равно перевесит.
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