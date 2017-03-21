Фабрика звёзд. «Динамо» Загреб

«Гений и злодейство — две вещи несовместимые». (А. С. Пушкин, «Моцарт и Сальери»)



Его следы — в заявке сборной Хорватии на Евро-2016: проданного из загребского «Динамо» Алена Халиловича там нет, зато есть Марко Рог и Анте Чорич, которым нужна витрина. Его глаза — рядом с тренерской скамейкой Анте Чачича: когда-то хорватский усач чинил телевизоры, спустя годы метаний и странных приключений возглавил сборную Хорватии и покорно стал его марионеткой, обсуждая с ним состав перед матчами. Его наследие — беда местного футбола, прошлым летом у Хорватии были свои фанаты по всему миру, только не на родине, где традиционные летние кафешки вывешивали объявления «Футбола здесь нет». Вокруг него сплачиваются даже кровные враги, фанаты «Динамо» и «Хайдука». Его пытаются опозорить расследованиями, свастикой на газоне, а он всё равно выходит чистым.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:35.39823008849557% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BMRJv-dDgdy/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">NISTE I NEĆETE RAZBOJNICI JEDNI . . #dinamo #dinamozg #zagreb #maminjo #crostagram #instagood #me #ajmoooo #like #follow #cut #cute #bentley #photooftheday #tbt #followme #tagsforlikes #beautiful #happy #picoftheday #instadaily #igers #fun #summer #smile #like4like #friends #food #instalike</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Zdravko Mamić (@zdravko__mamic) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2016-11-01T12:45:15+00:00">Ноя 1 2016 в 5:45 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Его зовут Здравко Мамич. Дьявол в человеческом обличьи, концентрированный источник зла, он навлёк на себя ненависть всей Хорватии. Разве что Кеннеди не убил. Мамич продавал игрокам места в сборной Хорватии, покупал судей, обеспечивал дикие подъёмные при подписании контрактов, устраивал непредсказуемые матчи «Динамо» со своим же загребским фарм-клубом, бесил болельщиков… Идеальный карьерист — сдружился с бывшим тренером сборной Чиро Блажевичем, научился совмещать карамельные речи с потоками гнева, укреплял власть над хорватским футболом с каждым днём. Мамича разыскивали спецслужбы, он попадал под арест, но всякий раз дела быстро закрывали, а Здравко винил во всём оппозицию.



Он — сгусток чистого зла, которого ненавидят фанаты «Динамо». Больше двух тысяч — вне стадиона, ведь Мамич запретил им вход на стадион. Но если бы не Здравко, фанаты сейчас спускали бы всю свою ненависть где-то в низших лигах. Как бывший участник Bad Blue Boys, хулиганской фирмы «Динамо», Мамич хотел возродить клуб после раскола Югославии, когда клубу навязали название «Кроация». Он создал новое «Динамо», приватизировал его, а старый клуб обанкротил, забрав оттуда трофеи и сильнейших игроков. Конечно, махинация, чего ждать от человека, который нажился даже на войне. Но так он спас главный клуб Хорватии, а заодно — и главный её футбольный питомник.

Академия

Путь «Динамо» восхищал бывшего главного тренера сборной Хорватии Игора Штимаца, но не из-за фантастических условий для развития в академии, как можно подумать. «Хорватия доказала, что можно развивать молодёжь без условий, но с хорошими тренерами и людьми», — говорит Штимац, отмечая, что в академии загребского «Динамо» кое-где до сих пор чувствуются порядки 1967-го. Школу «Динамо» основали ровно полвека назад, назвали именами двух легенд загребского футбола — Ичо Хитреца и Ратко Качана (оба играли до Второй мировой войны), но над условиями Здравко Мамич не особо беспокоится, предпочитая поиск проверенных людей.



Один из таких — Ромео Йозак, человек, у которого в резюме тоже можно написать «марионетка Мамича»: был главной молодёжного сектора в «Динамо», потом выполнял непыльную работу в сборной Хорватии, с февраля стал в «Динамо» спортивным директором. Но Йозак, в отличие от Анте Чачича, может гордиться своими результатами. «Наша академия попала в шестёрку лучших в Европе, вместе с академиями “Барселоны”, “Интера” и “Спортинга”, но наш годовой бюджет составляет миллион евро — остальные вкладывают по восемь», — отмечает Йозак. Три года назад Ромео звали работать в академию лондонского «Арсенала», но Мамич удержал Йозака. Деньгами, как же ещё.



Под крылом Йозака юношеская команда «Динамо» выигрывала UEFA Jugend Cup, обыгрывая «Баварию» и дортмундскую «Боруссию», но главный успех, по мнению Ромео, статистика: 19% игроков обязательно проходят все детские команды «Динамо», от 8-летней до 19-летней. Йозак придерживается методологии, которой посвятил уже две книги — лишь с 12 лет детей надо одинаково оценивать и готовить к футболу, а до этого времени учить детей через игры с мячом, развивая мелкую моторику. На тренировочные занятия берут только тех ребят, которые живут неподалёку, а играют по схеме 3−2−3, чтобы развить лучшие качества на каждой из позиций. Уже потом детей нагружают новыми знаниями — с 14 лет их учат тактике, с 15 запирают в коллективе и дают лишь два дня в месяц, чтобы увидеть родных.



Методики — хорошо, но в чём секрет появления талантливых ребятишек в стране без толковых условий для футбола? Йозак уверяет, что дело в генетике: «Бог наградил нас яркими, талантливыми, обучаемыми детьми». По мнению тренера, хорваты легко адаптируются к игровым видам спорта, в пример он ставит бывшего баскетболиста «Чикаго Буллз» Тони Кукоча, которому тоже помогла генетика.

Скаутинг

«Динамо» — лучшая команда Балкан по умению находить хорватов в зарубежных академиях. Кто-то назовёт подход «Динамо» дальновидным стремлением учить всех хорватов играть, как Лука Модрич, кто-то — пустой игрой на патриотических чувствах, здесь тоже многое зависит от отношения к Здравко Мамичу. В 2007-м патрон «Динамо» привёз в Загреб семью Матео Ковачича. Матео родился в австрийском городке Линце, заслужил на юношеском уровне сравнения с Диего Марадоной, ездил на просмотр в «Ювентус» и «Баварию», но когда в Австрию приехал хорватский журналист, чтобы узнать про талантливого ребёнка, Стипе Ковачич, отец мальчика, сразу «поплыл»: «Жить в Загребе всегда было моей мечтой. Пить кофе и читать газету на площади Елачича — это счастье, такое не купишь за евро». Спустя несколько дней Давор Блашкович рассказал Мамичу про хорватского самородка из Австрии, Здравко дал добро и позвал семью на переговоры. Там Мамич произвёл на родителей впечатление гения, спустя три года Ковачич попал в основу «Динамо» к Вахиту Халилходжичу, а зимой 2013-го — перешёл в «Интер» за 11 млн евро. Спустя два с половиной года Мадрид выложил за Ковачича уже 35 млн.



Сценарий повторился, когда «Динамо» вытащило из Австрии Анте Чорича — главный лакомый кусок нынешней команды. Чорич занимался в академии «Ред Булл Зальцбург», но в 16 лет вернулся в Загреб с подачи Здравко Мамича. Президент «Динамо» пообещал семье золотые горы, но опять провернул хитрую аферу — все права на футболиста принадлежат компании из Эмиратов, которой владеет сын Мамича. Так что деньги, которые «Динамо» выручит за продажу Чорича (а выручат немало, интерес к хорвату проявлял даже «Реал»), вряд ли пойдут в клубную казну — скорее, в карман Мамичу.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:35.27777777777778% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BQ0chOjDER2/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Proud</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Ante Ćorić (@ante_coric24) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-02-22T15:48:16+00:00">Фев 22 2017 в 7:48 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Главной целью загребского «Динамо», помимо подготовки ребят, набранных в академию с 8 лет, в последние годы был поиск талантов по всей Хорватии, а также скаутинг хорватских мальчишек за рубежом. Но Ромео Йозак пошёл дальше — он лично прилетал в США и Австралию, где проводил просмотровые сборы и выбирал сильнейших молодых игроков, готовых к переезду в Хорватию. Не за горами и дальнейшее расширение географии. Так что не стоит удивляться, что в молодёжной команде «Динамо» есть два ирландца, американец, иранец и австралиец Джейкоб Тарасенко.

Школа большого футбола

Кто-то вышибает дверь в основу загребского «Динамо» с ходу. Кому-то приходится проходить обкатку — игрокам, не проходящим в главную команду, Здравко Мамич устраивает Спарту и отправляет в один из своих дружественных клубов (на самом деле фарм-клубов), чтобы там молодёжь проходила «школу жизни». Боснийский «Зриньски», один из дружественных клубов Мамича, стал трамплином для Ведрана Чорлуки и Луки Модрича, хотя чемпионат Боснии, где законы войны до сих пор важнее футбольных — то ещё место, чтобы развиваться игроку с креативным мышлением.



«Мы видели потенциал в Луке, но в загребском «Динамо» нам сказали: «Что даст вам этот маленький костлявый парень? Он слишком слаб для вашего футбола», — вспоминал вице-президент «Зриньски» Ивица Джидич. Год в Боснии для Модрича получился за три — там он пробовал подкачаться, чтобы чувствовать себя комфортно против местных костоломов, быстро оставил идею и продолжил выдыхаться к 60-й минуте, зато научился уходить от жёстких стыков. Спустя четыре сезона трансфер Модрича в «Тоттенхэм» принёс хорватскому клубу 21 млн евро.



Второе место, куда Мамич массово сплавляет молодёжь и откуда забирает лучших, — загребская «Локомотива», тот самый фарм-клуб «Динамо», стабильно отдающий очки в чемпионате Хорватии. Правда, это не мешает игрокам прогрессировать. В «Локомотиве» заиграл Андрей Крамарич, которого «Динамо» продало в «Риеку» за 1,2 млн евро; «Лестер» спустя полтора года отвалил в 10 раз больше. Ещё раньше — Шиме Врсалько (продан за 5 млн) и Милан Бадель (продан за 4 млн), важные люди в нынешней сборной Хорватии. В нынешнем сезоне «Локомотива» арендовала у «Динамо» Али Карими (не того, который играл за «Баварию»), Адриана Шемпера и Ивана Фиолича — запомните их имена, кто-нибудь обязательно прыгнет в главную команду. Как Марко Пьяца, проданный летом в «Ювентус» за 23 млн евро.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:37.083333333333336% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BGP7PkmF5Yc/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Prvijenac i rekordna pobjeda! ⚽️??</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Marko Pjaca (@markopjacaofficial) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2016-06-04T22:10:54+00:00">Июн 4 2016 в 3:10 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>