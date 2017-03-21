Швайнштайгер переходит из МЮ в «Чикаго Файр»

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Чемпион мира-2014 в составе сборной Германии центральный полузащитник Бастиан Швайнштайгер с нового сезона МЛС, регулярный чемпионат которого стартовал в начале марта, будет выступать за «Чикаго Файр».

Швайштайгер перебрался в Англию полтора сезона назад из мюнхенской «Баварии», в которой провел всю предыдущую карьеру и с которой выиграл 8 титулов чемпиона Бундеслиги, 7 Кубков, 2 Суперкубка Германии, 2 Кубка немецкой лиги, Лигу чемпионов, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.

Всего за «Баварию» Басти, который за годы выступления в команде получил прозвище Босс, провел 500 матчей.

Кроме того, полузащитник занимает четвертое место в истории по количеству проведенных встреч в составе сборной Германии, за которую он отыграл 121 встречу.

За время выступления в «Баварии» Швайнштайгер стал со сборной Германии бронзовым призером чемпионатов мира 2006 и 2010 годов, бронзовым призером чемпионата Европы 2012 года, бронзовым призером Кубка конфедераций-2005, серебряным призером Евро-2008.

Пиком карьеры хавбека в сборной стала победа Бундестим на чемпионате мира-2014 в Бразилии, где команда Йоахима Лева доминировала на протяжении всего турнира, обыграв в полуфинале со счетом 7:1 хозяев соревнований, а затем в финале расправившись с Аргентиной благодаря единственному голу Марио Гетце.

В «Манчестере» Швайнштайгер оказался летом 2015 года, причем переход стал следствием желания игрока сменить обстановку и попробовать свои силы в новом чемпионате.

В сезоне 2015/16 Швайни провел 18 матчей в АПЛ, забив единственный гол в ворота будущего сенсационного чемпиона «Лестера» (1:1). Единственным трофеем в Англии для Босса стал Кубок страны, выигранный «красными дьяволами» в прошлом сезоне.

После окончания прошлого сезона он принял участие в составе сборной Германии в чемпионате Европы во Франции и вновь выиграл там бронзовые медали со своей национальной командой.

На Евро Швайнштайгер забил один мяч, причем это случилось в добавленное время игры с Украиной на групповом этапе (2:0), когда он появился за минуту до того, как отличиться.

Положение немецкого ветерана изменилось с приходом в «Манчестер Юнайтед» летом 2016 года португальского тренера Жозе Моуринью.

Чемпион мира, очевидно, не входил в планы Особенного и был переведен во вторую команду «Юнайтед» без объяснения причин.

По слухам, опала футболиста была связана с тем, что он не позиционировал себя частью команды, предпочитая любой свободный день проводить, сопровождая жену, известную теннисистку Ану Иванович, на матчи турниров WTA.

Впрочем, за все время, пока немец работал с молодежной командой, от него не поступило ни единой жалобы, и зимой Моуринью вернул его в первый состав «МЮ», дал игровую практику в Кубке и включил в заявку на плей-офф Лиги Европы.

Правда, в АПЛ в текущем сезоне Швайни на поле так ни разу и не появился, а потому решение о переходе в «Чикаго» наверняка далось достаточно легко и клубу, и самому футболисту.

Об условиях трансфера из «МЮ» в «Чикаго» не сообщается, но известно, что полузащитник подписал контракт по системе «1+1» и будет получать в Городе ветров 4,5 млн евро в год.

«Чикаго» в нынешнем сезоне набрал 4 очка после трех матчей, и это можно назвать хорошим стартом, учитывая что в прошлом чемпионате с 31 очком в 34 играх клуб финишировал на последнем месте не только в Восточной конференции, но и вообще в лиге.

В приглашении Швайнштайгера в первую очередь был заинтересован сербский главный тренер команды, названной в честь Великого чикагского пожара 1871 года, Велько Паунович.

«Мне жаль покидать столь многих друзей в «Манчестер Юнайтед». Но я благодарен клубу за возможность принять вызов в «Чикаго Файр». Я наслаждался работой с тренером, игроками и персоналом «МЮ» и желаю им всего наилучшего в будущем, — сказал на прощание Швайнштайгер.

— Особенно благодарю фанатов «Манчестер Юнайтед» — их поддержка была важна для меня в Манчестере. Рад, что был частью команды, которая в прошлом году завоевала Кубок Англии. Я всегда буду помнить об энергии и страсти этой команды.

Сейчас для меня подходящее время, чтобы начать новую главу в Чикаго. Я и с нетерпением жду этого.