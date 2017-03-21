Николай Левников: Гол «Астаны» был отменен неправильно

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Директор Департамента судейства и инспектирования Федерации Футбола Казахстана Николай Левников прокомментировал судейство в матчах третьего тура КПЛ, сообщает ФФК.

В матчах тура произошли следующие эпизоды для принятия решений:

Первый. Матч «Актобе» — «Ордабасы». Наиболее сложная игра с точки зрения судейства. Много сложных моментов для принятий решений. На 33-й минуте арбитр правильно продолжил игру: даже если контакт руки и мяча и имел место быть, то это не явилось умышленной игрой рукой в мяч. Рука находилась в естественном положении внизу, а мяч попадает в нее с близкого расстояния на высокой скорости. Правильное решение — продолжить игру. Качество съемки эпизода на 40-й минуте не позволяет увидеть, какой частью тела сыграл защитник «Ордабасы». Арбитр Кучин находился в идеальной и авторитетной позиции. На 9-й и 74-й минутах были вынесены два предупреждения, повлекшие за собой удаление игрока команды «Актобе». Первое предупреждение вынесено за нарушение, совершенное игроком в безрассудной манере. Повтора эпизода на 74-й минуте нет. Однако даже по имеющемуся видеоматериалу видно, что у арбитра были основания определить, что игрок команды «Актобе» сыграл безрассудно (а именно — наступает на ногу сопернику ногой сверху вниз). На 90+3-й минуте нападающий «Актобе» пошел на мяч ногой сверху вниз. Это квалифицируется как опасная игра, и Кучин должен был назначить свободный удар в пользу обороняющейся команды. Произошедшее в дальнейшем, с учетом видеоматериала, не видно. Подчеркну, что это мое заключение по эпизодам. А в ближайшее время ЭСК рассмотрит эти и другие моменты на своем заседании № 3.

Второй. Матч «Кайрат» — «Тараз». На 33-й минуте произошло падение игрока команды «Кайрат». Игрок почувствовал руки на плече и, видя, что не достает мяч, усиливает контакт и падает. Арбитр правильно продолжает игру. На 56-й минуте невозможно определить, покинул ли мяч пределы поля или нет. Поэтому решение должно быть поддержано. На 61-й минуте после отскока от перекладины мяч попал в пределы поля до линии ворот.

Третий. Матч «Астана» — «Акжайык». 4-й гол команды «Астана» был отменен неправильно. Два игрока двигались в сторону мяча одинаково. Поэтому опасная игра не должна была быть определена. К сожалению, это ключевая ошибка.

Четвертый. Матч «Окжетпес» — «Тобол». Второй помощник принял верное ключевое решение, засчитав гол. Игрок находился в правильном положении.

Пятый. Матч «Шахтер» — «Кайсар». Отличный арбитраж судьи Чеховского. Мне бы хотелось отметить правильно выбранную тактику судейства, позволившую командам продемонстрировать максимальное количество единоборств, а также хорошее движение судьи.

Шестой. Матч «Атырау» — «Иртыш». Качество видеозаписи на 61-й минуте не позволяет определить, было ли нарушение в районе линии штрафной площади, а соответственно, и точное место. Также невозможно однозначно определить наличие контакта руки и мяча на 62-й минуте. И самое главное — находился ли игрок атакующей команды за линией офсайда перед взятием ворот. В таких случаях мы не имеем оснований не поддержать арбитров.