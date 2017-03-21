Наставник «Хоффенхайма» Нагельсман признан тренером года в Германии

Таково решение немецкого футбольного союза.



В прошлом году в возрасте 28 лет Нагельсманн принял «Хоффенхайм» и помог команде остаться в Бундеслиге, став самым молодым тренером в истории немецкого чемпионата.



«Эта награда стала для меня неожиданностью. Для меня это большая честь. Многие коллеги по тренерскому цеху давно работают в футболе на самом высоком уровне и заслуживали эту награду не меньше, чем я. Спасибо тем, кто делал выбор в мою пользу. Эта награда станет дополнительной мотивацией для меня», — цитирует Нагельсмана пресс-служба немецкого футбольного союза.



В нынешнем сезоне «Хоффенхайм» занимает в чемпионате Германии 4-е место.