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21 марта 2017, 15:45 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Наставник «Хоффенхайма» Нагельсман признан тренером года в Германии

Наставник «Хоффенхайма» Юлиан Нагельсман признан лучшим тренером 2016 года в Германии.

Таково решение немецкого футбольного союза.

В прошлом году в возрасте 28 лет Нагельсманн принял «Хоффенхайм» и помог команде остаться в Бундеслиге, став самым молодым тренером в истории немецкого чемпионата.

«Эта награда стала для меня неожиданностью. Для меня это большая честь. Многие коллеги по тренерскому цеху давно работают в футболе на самом высоком уровне и заслуживали эту награду не меньше, чем я. Спасибо тем, кто делал выбор в мою пользу. Эта награда станет дополнительной мотивацией для меня», — цитирует Нагельсмана пресс-служба немецкого футбольного союза.

В нынешнем сезоне «Хоффенхайм» занимает в чемпионате Германии 4-е место.

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