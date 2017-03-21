Наставник «Хоффенхайма» Нагельсман признан тренером года в Германии
Наставник «Хоффенхайма» Юлиан Нагельсман признан лучшим тренером 2016 года в Германии.
Таково решение немецкого футбольного союза.
В прошлом году в возрасте 28 лет Нагельсманн принял «Хоффенхайм» и помог команде остаться в Бундеслиге, став самым молодым тренером в истории немецкого чемпионата.
«Эта награда стала для меня неожиданностью. Для меня это большая честь. Многие коллеги по тренерскому цеху давно работают в футболе на самом высоком уровне и заслуживали эту награду не меньше, чем я. Спасибо тем, кто делал выбор в мою пользу. Эта награда станет дополнительной мотивацией для меня», — цитирует Нагельсмана
В нынешнем сезоне «Хоффенхайм» занимает в чемпионате Германии 4-е место.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter