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21 марта 2017, 15:09 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Вест Хэм» хочет приобрести Руни, если МЮ позволит ему покинуть клуб летом

«Вест Хэм Юнайтед» заинтересован в подписании контракта с нападающим «Манчестер Юнайтед» Уэйном Руни в том случае, если его клуб летом позволит ему покинуть команду, сообщает Sky Sports.

Ранее в СМИ сообщалось, что Руни летом 2017 года намерен рассмотреть возможность своего возвращения в «Эвертон». Руни является воспитанником «Эвертона», за который выступал с 2002 по 2004 год, после чего перешёл в «Манчестер Юнайтед».

В текущем сезоне 31-летний игрок провёл в Премьер-лиге 18 матчей, в которых забил два мяча и сделал пять голевых передач.

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