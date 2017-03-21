«Вест Хэм» хочет приобрести Руни, если МЮ позволит ему покинуть клуб летом
«Вест Хэм Юнайтед» заинтересован в подписании контракта с нападающим «Манчестер Юнайтед» Уэйном Руни в том случае, если его клуб летом позволит ему покинуть команду, сообщает Sky Sports.
Ранее в СМИ сообщалось, что Руни летом 2017 года намерен рассмотреть возможность своего возвращения в «Эвертон». Руни является воспитанником «Эвертона», за который выступал с 2002 по 2004 год, после чего перешёл в «Манчестер Юнайтед».
В текущем сезоне 31-летний игрок провёл в
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