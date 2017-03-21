Вратарь «Арсенала» Чех признан лучшим футболистом Чехии в рекордный девятый раз

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

34-летний футболист признан лучшим по результатам опроса игроков, тренеров, членов национальной федерации футбола и журналистов. Второе место занял полузащитник немецкой «Герты» Владимир Дарида, третье — футболист китайского клуба «Хэнань Цзянье» Борек Дочкал, который в прошлом сезоне выступал за пражскую «Спарту».

Чех завершил выступления за сборную после чемпионата Европы 2016 года. Голкипер провел рекордные 124 матча за команду Чехии.

В субботнем матче «Арсенала» против «Вест Бромвича» (1:3) Чех повредил икроножную мышцу. Сообщается, что восстановление может занять несколько недель.