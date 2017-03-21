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21 марта 2017, 14:59 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

Вратарь «Арсенала» Чех признан лучшим футболистом Чехии в рекордный девятый раз

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Вратарь английского «Арсенала» Петр Чех признан лучшим футболистом Чехии 2016 года в рекордный девятый раз. Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

Второе место занял полузащитник немецкой Герты Владимир Дарида третье — футболист китайского клуба Хэнань Цзянье Борек Дочкал. Увеличить
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34-летний футболист признан лучшим по результатам опроса игроков, тренеров, членов национальной федерации футбола и журналистов. Второе место занял полузащитник немецкой «Герты» Владимир Дарида, третье — футболист китайского клуба «Хэнань Цзянье» Борек Дочкал, который в прошлом сезоне выступал за пражскую «Спарту».

Чех завершил выступления за сборную после чемпионата Европы 2016 года. Голкипер провел рекордные 124 матча за команду Чехии.

В субботнем матче «Арсенала» против «Вест Бромвича» (1:3) Чех повредил икроножную мышцу. Сообщается, что восстановление может занять несколько недель.

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