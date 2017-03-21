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21 марта 2017, 14:08 | Футбол: Зарубежный | PROСПОРТ - Казахстан

Микаэль Лустиг: Неймар — самый большой симулянт в футболе

Защитник «Селтика» Микаэль Лустиг обвинил нападающего «Барселоны» Неймара в частых симуляциях.

«Неймар всегда очень легко падает на газон. Ты едва прикоснулся к нему, а он уже падает. Неймар — самый большой симулянт в футболе. Конечно, Неймар сильнее меня как футболист. Для борьбы с ним пытаешься находиться близко к нему. Иногда тебе даже необходимо проникнуть в его мозги, чтобы угадать, что он намерен делать, — цитирует Лустига испанское интернет-издание Sport.

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