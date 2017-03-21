«Неймар всегда очень легко падает на газон. Ты едва прикоснулся к нему, а он уже падает. Неймар — самый большой симулянт в футболе. Конечно, Неймар сильнее меня как футболист. Для борьбы с ним пытаешься находиться близко к нему. Иногда тебе даже необходимо проникнуть в его мозги, чтобы угадать, что он намерен делать, — цитирует Лустига испанское интернет-издание Sport.