Микаэль Лустиг: Неймар — самый большой симулянт в футболе
Защитник «Селтика» Микаэль Лустиг обвинил нападающего «Барселоны» Неймара в частых симуляциях.
«Неймар всегда очень легко падает на газон. Ты едва прикоснулся к нему, а он уже падает. Неймар — самый большой симулянт в футболе. Конечно, Неймар сильнее меня как футболист. Для борьбы с ним пытаешься находиться близко к нему. Иногда тебе даже необходимо проникнуть в его мозги, чтобы угадать, что он намерен делать, — цитирует Лустига испанское
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