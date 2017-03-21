Дибала хочет покинуть «Ювентус» и перейти в «Реал» или в «Барселону»

Футболист намерен продолжить карьеру в мадридском «Реале» или в «Барселоне». Согласно информации источника, каталонский клуб уже контактировал с агентами игрока сборной Аргентины, чтобы подтвердить свой интерес к нему. В «Барселоне» знают об устном соглашении между Дибалой и президентом «Реала» Флорентино Пересом, однако попросили его не спешить. Футболисту дали понять, что не рассматривают его как простое дополнение к трезубцу Месси-Неймар-Суарес, а считают, что он качественно усилит игру сине-гранатовых.