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21 марта 2017, 13:54 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Дибала хочет покинуть «Ювентус» и перейти в «Реал» или в «Барселону»

Нападающий туринского «Ювентуса» Пауло Дибала намерен покинуть «старую синьору» по окончании текущего сезона, о чём уже сообщил своему ближайшему окружению, передаёт Mundo Deportivo.

Футболист намерен продолжить карьеру в мадридском «Реале» или в «Барселоне». Согласно информации источника, каталонский клуб уже контактировал с агентами игрока сборной Аргентины, чтобы подтвердить свой интерес к нему. В «Барселоне» знают об устном соглашении между Дибалой и президентом «Реала» Флорентино Пересом, однако попросили его не спешить. Футболисту дали понять, что не рассматривают его как простое дополнение к трезубцу Месси-Неймар-Суарес, а считают, что он качественно усилит игру сине-гранатовых.

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