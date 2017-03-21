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21 марта 2017, 13:53 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Алькасер может покинуть «Барселону»

Нападающий «Барселоны» Пако Алькасер может покинуть стан сине-гранатовых по окончании нынешнего сезона, сообщает Mundo Deportivo.

Футболист задумался о своём будущем и перспективах в каталонском клубе, и многое в этом вопросе будет зависеть от трансферной политики испанского гранда. Ранее сообщалось, что руководство «Барселоны» намерено усилить атаку команды новыми футболистами, рассматривая кандидатуры нападающего мадридского «Атлетико» Антуана Гризманна и форварда туринского «Ювентуса» Пауло Дибалы.

Сам Алькасер и без того не является игроком основного состава. Он пополнил ряды «Барселоны» за € 30 млн перед стартом нынешнего сезона, защищая до этого цвета «Валенсии». По итогам 28 туров Примеры он принял участие в 13 матчах, выйдя на поле в стартовом составе в 4 из них. Игрок отметился 2 голами и 1 результативной передачей.

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