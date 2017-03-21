La Stampa сообщает, что после игры рефери позвонил неизвестный, обладавший точными сведениями о жизни арбитра, его семье. Полиция начала расследование.



Помимо всего прочего, Давиде Масса получил и письмо с угрозами, но его содержание не разглашается. Письмо было отправлено для анализа, чтобы выявить биологические или цифровые данные, такие как ДНК из слюны, используемой для прикрепления марки.



В матче между «Ювентусом» и «Миланом» арбитр на 93-й минуте удалил в составе гостей Хосе Эрнесто Сосу, а на 97-й минуте назначил пенальти в ворота «Милана».