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21 марта 2017, 13:44 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Арбитру матча «Ювентус» — «Милан» угрожали после игры

Арбитру Давиде Массе, который обслуживал матч 28-го тура чемпионата Италии между «Ювентусом» и «Миланом» (2:1) угрожали.

La Stampa сообщает, что после игры рефери позвонил неизвестный, обладавший точными сведениями о жизни арбитра, его семье. Полиция начала расследование.

Помимо всего прочего, Давиде Масса получил и письмо с угрозами, но его содержание не разглашается. Письмо было отправлено для анализа, чтобы выявить биологические или цифровые данные, такие как ДНК из слюны, используемой для прикрепления марки.

В матче между «Ювентусом» и «Миланом» арбитр на 93-й минуте удалил в составе гостей Хосе Эрнесто Сосу, а на 97-й минуте назначил пенальти в ворота «Милана».

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