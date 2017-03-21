Иньеста: Есть в Гвардиоле нечто значительное, он убеждает тебя в своей правоте

Иньеста отметил способность испанского специалиста убеждать своих подопечных в идеях, которые исповедует.



«Есть в Гвардиоле нечто очень значительное. Он убеждает тебя в своей правоте, поскольку то, о чём он говорит, действительно часто воплощаются в жизнь. Он добился того, чтобы мы поверили в то, что делаем, и прониклись доверием к его методам работы. А достигать успехов в течение не одного года очень сложно», — приводит слова Иньесты beIN Sports.



Гвардиола возглавлял каталонскую команду с 2008 по 2012 год. Под его руководством сине-гранатовые, в частности, выиграли чемпионат Испании (2008/09, 2009/10, 2010/11), Кубок страны (2008/09, 2011/12), Лигу чемпионов (2008/09, 2010/11) и клубный чемпионат мира (2009, 2011).