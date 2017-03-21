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21 марта 2017, 13:15 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Иньеста: Есть в Гвардиоле нечто значительное, он убеждает тебя в своей правоте

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста поделился мнением о бывшем главном тренере сине-гранатовых и мюнхенской «Баварии» Хосепе Гвардиоле, возглавляющем ныне «Манчестер Сити».

Иньеста отметил способность испанского специалиста убеждать своих подопечных в идеях, которые исповедует.

«Есть в Гвардиоле нечто очень значительное. Он убеждает тебя в своей правоте, поскольку то, о чём он говорит, действительно часто воплощаются в жизнь. Он добился того, чтобы мы поверили в то, что делаем, и прониклись доверием к его методам работы. А достигать успехов в течение не одного года очень сложно», — приводит слова Иньесты beIN Sports.

Гвардиола возглавлял каталонскую команду с 2008 по 2012 год. Под его руководством сине-гранатовые, в частности, выиграли чемпионат Испании (2008/09, 2009/10, 2010/11), Кубок страны (2008/09, 2011/12), Лигу чемпионов (2008/09, 2010/11) и клубный чемпионат мира (2009, 2011).

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