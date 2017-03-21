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21 марта 2017, 12:39 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Манчестер Юнайтед» подтвердил переход Швайнштайгера в «Чикаго Файр»

Полузащитник Бастиан Швайнштайгер продолжит карьеру в «Чикаго Файр».

Информация получила официальное подтверждение на официальном сайте «Манчестер Юнайтед», за который выступал 32-летний футболист. В расположение нового клуба Бастиан отправится после того, как получит визу.

«Грустно оставлять столько друзей в “Манчестер Юнайтед”. Но я благодарен клубу за предоставленную мне возможность перейти в новую команду.

Мне было приятно работать с тренерами и футболистами “МЮ”. Желаю им удачи. Особенная благодарность болельщикам. Ваша поддержка была важна для меня.

Рад, что был частью команды, которая выиграла в прошлом сезоне Кубок Англии, всегда буду это помнить. Сейчас самое подходящее время, чтобы открыть новую главу в Чикаго, я с нетерпением жду этого», — сказал Швайнштайгер.

Бастиан Швайнштайгер играл за «МЮ» с 2015 года, куда за € 9 млн перешёл из «Баварии».

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