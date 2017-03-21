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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29150225/
21 марта 2017, 12:30 | Футбол: Зарубежный | PROСПОРТ - Казахстан

Пиззелли впервые повез родителей в Ереван

Экс-игрок «Актобе» Маркос Пизелли родившийся в Бразилии и имеющий гражданство Армении, отправился с родителями в Ереван.

«Везу Маму и Папу в Ереван, чтобы показать родителям мою вторую Родину, — подписал свою фотографию в инстаграме Пизелли.

Напомним, Маркос Пизелли выступающий за сборную Армении, играл в составе «Актобе» в 2014 и 2015 годах. На его счету около шестидесяти матчей за казахстанский клуб, в которых он отличился 13 раз.
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