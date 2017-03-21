Пиззелли впервые повез родителей в Ереван

«Везу Маму и Папу в Ереван, чтобы показать родителям мою вторую Родину, — подписал свою фотографию в инстаграме Пизелли.

Напомним, Маркос Пизелли выступающий за сборную Армении, играл в составе «Актобе» в 2014 и 2015 годах. На его счету около шестидесяти матчей за казахстанский клуб, в которых он отличился 13 раз.