Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29149964/
21 марта 2017, 12:16 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Реал» ищет защитника вместо Коэнтрау, который мог бы достойно заменить Марсело

Мадридский «Реал» намерен приобрести флангового защитника перед очередным сезоном, сообщает Marca.

Речь идёт о футболисте левого фланга, который заменил бы защитника Фабиу Коэнтрау. С португальским игроком главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан больше не связывает надежд, и он наверняка по окончании текущего сезона покинет «Королевский клуб». Кроме того, футболист, который пополнит ряды испанского гранда, должен быть в состоянии при надобности достойно заменить защитника Марсело Жуниора и быть терпеливым в отношении своей роли запасного игрока.

Согласно информации источника, в «Реале», в частности, рассматривают защитника «Реала Сосьедад» Юри Исету и его коллегу Аарона Кариколя из «Эспаньола».

Реал
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
7 августа

Неслабый пол. Самые успешные девушки в киберспорте

«В матче «Зенит» — «Арсенал» была рука Питера»

Пономарёв: ЦСКА догонит «Спартак» в РФПЛ