«Реал» ищет защитника вместо Коэнтрау, который мог бы достойно заменить Марсело

Речь идёт о футболисте левого фланга, который заменил бы защитника Фабиу Коэнтрау. С португальским игроком главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан больше не связывает надежд, и он наверняка по окончании текущего сезона покинет «Королевский клуб». Кроме того, футболист, который пополнит ряды испанского гранда, должен быть в состоянии при надобности достойно заменить защитника Марсело Жуниора и быть терпеливым в отношении своей роли запасного игрока.



Согласно информации источника, в «Реале», в частности, рассматривают защитника «Реала Сосьедад» Юри Исету и его коллегу Аарона Кариколя из «Эспаньола».