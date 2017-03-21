10 ошибок в работе с молодыми футболистами. Советы испанского тренера

Продолжаем серию материалов, посвящённых работе тренера с начинающими футболистами. Напомним, тексты написаны по итогам общения с испанским тренером категории УЕФА Pro Жорди Гратакосом, который сейчас работает директором школы «Барселоны» в Москве. Он рассказывает о некоторых аспектах своей методики, основанной на традиционных для современного испанского футбола ценностях: постоянном контроле мяча и техническом совершенстве игроков.



Во второй части Жорди перечисляет главные ошибки, которые может допустить тренер в общении с молодым футболистом. Подчеркнём: с футболистом, который ещё формируется. Итак, чего не нужно делать и говорить?

1. Не уделять слишком много внимания «физике»

Мы воспитываем футболистов, а не атлетов. Наращивать мышечную массу не нужно. В юном возрасте это может негативно сказаться на способностях игрока. Он должен развиваться естественно.

2. На забывать о мяче

Все упражнения на физическое развитие должны проходить с мячом. Разминка, бег, растяжки — всё с мячом. Ну и тренировки, естественно.

3. Не недооценивать футболиста

У всех есть недостатки. И все допускают ошибки. В момент, когда совершается ошибки, или проявляется недостаток, легко забыть о качествах игрока. Но качества важнее.

4. Не критиковать при всех

Бывает, что чья-то ошибка может стоит гола или результата матча. Это не повод выводить того, что ошибся, перед всей командой и говорить ему, что он всех подвёл. Как правило, футболист и сам понимает цену своей ошибки. Объяснить ошибку, конечно, можно. Предостеречь от излишней самоуверенности — тоже. Но с глазу на глаз. Например, в перерыве.



Нормально останавливать тренировку, когда у кого-то не получился приём мяча, или допущена ошибка в работе без мяча, и при всех объяснить, как надо. Это не те ошибки, которые могут подействовать на психику футболиста. А послушать лишний раз, как надо открываться или куда переводить мяч, полезно для всей команды.

5. Не заканчивать беседу негативом

Для грубых ошибок лучше применять технику «сендвича». Начинать с позитивных моментов в игре и заканчивать ими же, а посредине обращать внимание на ошибку и разобрать её. Важнее всего не лишить ребёнка или подростка уверенности в себе. До 16 лет точно нужно применять эту технику.

6. Не терять энтузиазм

Работая с молодыми футболистами, ты постоянно испытываешь разочарование. К этому нужно быть готовым, чтобы не уставать от своей работы и не выплёскивать негатив на футболистов. Это зависит от темперамента, важно уметь переключаться, чтобы находить позитивные моменты в работе.

7. Не делать приоритетом результат

Во взрослом футболе результат на первом месте. Но работая с молодёжью, ты не должен забывать, что занят совершенно другими вещами. У тебя другая цель. Формирование футболистов — это процесс, и нас интересует именно процесс, а не счёт матча в детском соревновании.

8. Не обманывать

Нельзя, например, пообещать игроку выпустить его в стартовом составе, и потом оставить в запасе. Это лишает его мотивации и уверенности. Но это не всё. Нельзя быть непоследовательным. С самого раннего возраста футболисту должны быть понятны принципы тренировок, и критерии, по которым оценивается его прогресс.

9. Тренировки не длиннее 90 минут

Это максимум. Полтора часа в день — это промежуток времени, в течение которого можно интенсивно работать и переключаться между задачами. Дольше сохранять концентрацию нельзя. Опять же, во взрослом футболе всё по-другому: можно только разбирать игру соперника перед матчем больше двух часов. Но мы говорим о развитии способностей молодых игроков. Для этих целей подходят занятия длительностью в полтора часа в день. Если он хочет в свободное время играть с друзьями на улице — пусть играет, конечно.