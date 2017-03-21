Украинский эксперт высказался о карьере Тимощука и Александра Алиева
Специалист считает Тимощука жадным, а Алиева удачливым благодаря мячу.
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Леоненко в частности ответил на наводящий вопрос об участии Анатолия Тимощука на ЕВРО-2016. «Выходил на замену в конце матча, увеличивая рекорд по играм. Кому это нужно? Любому игроку важно вовремя и достойно закончить, а Толик после “Баварии” и “Зенита” поехал еще в Казахстан. Наверное, денег мало. Жадненький он», — заявил Леоненко.
Также Леонченко, выступающий сейчас экспертом на украинских телеканалах, высказался об удачном этапе в карьере Алиева и Артема Милевского. «Если бы не Семин, у них вообще ничего бы не получилось. Их никто бы не знал. Артему и Саше нужно поставить памятник Юрию Павловичу. Алиеву вообще повезло, что тогда играли мячом Jabulani, который вилял в полете. Вот почему он столько голов тогда наколотил за «Локомотив», — подчеркнул специалист.
Напомним, Анатолий Тимощук защищал цвета «Кайрата» в 2015—2016 году. В составе алматинцев он завоевал Кубок и Суперкубок Казахстана. В «Кайрате» Тимощук завершил карьеру игрока.
Другой бывший футболист киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский мог оказаться в «Актобе» в 2014 году. Но он не прошел медицинское обследование и покинул расположение клуба.
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