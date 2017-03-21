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Как стало известно «Динамомании», руководство киевского «Динамо» не планирует продлевать контракт с главным тренером команды Сергеем Ребровым. Соглашение истекает летом этого года.

Одним из кандидатов на то, чтобы сменить Реброва на должности главного тренера «Динамо» называют Олега Лужного.

Напомним, что специалист уже дважды был исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» (в 2007 и 2010 годах), но на должность утвержден не был. Также тренировал латвийскую «Венту» и «Таврию». Сейчас находится без работы.

Ранее, в СМИ появилась информация о том, что на должность главного тренера клуба претендуют также Александр Хацкевич и Юрий Калитвинцев.