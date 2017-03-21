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21 марта 2017, 11:47 | Футбол: Зарубежный | UA-Football

Лужный — кандидат на должность главного тренера «Динамо»

Еще один экс-динамовец в числе претендентов на замену Реброву.

Еще один <nobr>экс-динамовец</nobr> в числе претендентов на замену <span class=error>Реброву</span>. Увеличить
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Как стало известно «Динамомании», руководство киевского «Динамо» не планирует продлевать контракт с главным тренером команды Сергеем Ребровым. Соглашение истекает летом этого года.

Одним из кандидатов на то, чтобы сменить Реброва на должности главного тренера «Динамо» называют Олега Лужного.

Напомним, что специалист уже дважды был исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» (в 2007 и 2010 годах), но на должность утвержден не был. Также тренировал латвийскую «Венту» и «Таврию». Сейчас находится без работы.

Ранее, в СМИ появилась информация о том, что на должность главного тренера клуба претендуют также Александр Хацкевич и Юрий Калитвинцев.

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