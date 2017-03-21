«Честно говоря, у “Нанси” деревянный вратарь». Как дела у белорусских легионеров?

ОЦЕНКА: ХОРОШО



Тимофей КАЛАЧЕВ (Ростов)

Ростовский Бекхэм настолько крут, что спорит даже с Жозе Муринью, а комментаторы Черданцев и Журавель истерично выкрикивают фамилию Калачева по слогам. Дело в том, что на 53-й минуте Тимофей классно забросил мяч в штрафную «МЮ» на Бухарова, а тот в одно касание отправил его мимо Ромеро.



После матча Калачев и Муринью обнялись. Тренер пояснил:



— Самое главное, что после игры мы с ним помирились, мы уважаем друг друга. Калачев извинился передо мной, а я сказал ему, что рад, что он не сыграет на «Олд Траффорд». Ну, а во время игры мы просто сказали друг другу «заткнись».

Калачев не сыграл в Манчестере из-за дисквалификации, а «Ростов» минимально уступил «МЮ» и вылетел из турнира, получив вместе с разочарованием возможность сосредоточиться на внутреннем первенстве. После 20 матчей «Ростов» идет на седьмом месте в таблице, а Тимофей штампует голевые передачи. В начале марта, например, сделал ассистентский хет-трик в игре с «Томью» (6:0).



В общем, все у Калачева волшебно. В свои неполные 36 он является лидером «Ростова» и лучшим ассистентом чемпионата России. Тимофей неутомим, его работоспособность поражает.



Ренан БРЕССАН («Шавеш»)

19 марта в матче чемпионата Португалии «Шавеш» в гостях уступил «Фейренсе» (2:3), а Брессан в очередной раз отличился голом со штрафного. Это третий точный выстрел Брессана в 9 матчах за новый клуб.



Два февральских взятия также стали следствием космических исполнений Брессаном стандартных положений. 18 февраля белорус распечатал «Аруку» (2:0), 25-го числа — «Бенфику» (1:3).



Ренан имеет регулярную игровую практику в команде, являясь одним из лидеров «Шавеша». Игорь Криушенко не оставил без внимания клубные успехи Брессана и вызвал его под знамена главной команды страны на матчи против шведов и македонцев. Учитывая повреждение Глеба, Ренан с большой вероятностью получит игровое время.



Если ты настоящий бразилец, как Брессан, ты попадешь в «Шавеш», куда бы ты ни ехал



Александр МАРТЫНОВИЧ (Краснодар)

Из пяти мартовских игр защитник пропустил лишь одну — победную с «Локомотивом» (2:1). В матче со «Спартаком» (2:2) Мартынович стал лучшим в своей команде и второй звездой матча по версии WhoScored.



В Лиге Европы белорус тоже отличился. Александр протащил мяч через все поле и отпасовал на Вандерсона. Бразилец сделал заброс на шведа Классона — скандинав в падении забил единственный гол встречи.



Регулярная игровая практика поспособствовала статистическому признанию: Мартынович стал третьим футболистом в истории «Краснодара», проведшим на поле в официальных матчах более 10 000 минут. По этому показателю белорус уступает только Жоаозиньо и Гранквисту.



Михаил СИВАКОВ (Оренбург)

Единственный представитель белорусского квинтета в экс-Чкалове, который может занести происходящее в актив. В трех матчах возобновленного чемпионата Сиваков трижды выходил в основе — положительный момент номер один. Номер два — «Оренбург» за это время лишь однажды пропустил мяч. Наконец, тренер команды Роберт Евдокимов не скупится на комплименты Сивакову — причина для радости номер три.



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ОЦЕНКА: НОРМАЛЬНО



Сергей КИСЛЯК (Газиантепспор)

Полузащитник отвоевал место в основном составе, начав март с голевой передачи в матче против «Бурсаспора» (1:2), а февраль закончив встречей с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Дело в том, что «Газиантепспор» готовится к церемонии открытия нового клубного стадиона. Белорусу удалось пожать руку высокому гостю.



В текущем сезоне на счету Кисляка 10 матчей в чемпионате. Белорус играет — плюс, «Газиантепспор» проигрывает — минус. Клуб располагается на последнем месте в таблице, отставая от сохраняющей место в элите строчки на восемь очков.



Сергей ПОЛИТЕВИЧ (Генчлербирлиги)

Защитник стабильно выходит в стартовом составе и, судя по всему, окончательно адаптировался в Турции. Политевич провел 18 матчей в чемпионате и получил четыре желтые карточки, а единственный гол в клубном сезоне забил в Кубке Турции 8-го января, расстроив вратаря «Амедспора» (5:0). Белорус подключился к атаке и головой вколотил мяч в сетку ворот соперника.



Сергей КРИВЕЦ (Висла Плоцк)

17-го марта «Висла» из Плоцка обыграла «Вислу» из Кракова (3:2), а Кривец организовал первый мяч за свою команду. Для этого белорусу понадобилось провести 20 игр. Вышло довольно курьезно.



В последних встречах Сергей дважды подряд выходил на поле в стартовом составе, до этого трижды оставался на скамейке запасных. Возможно, результативный балл поспособствует закреплению Кривца в основном составе «Вислы». В таком случае дальнейший вариант событий ясен, как забытый день: неиссякаемые игровые минуты откроют дорогу в сборную Криушенко.



Николай СИГНЕВИЧ (Платаниас)

Форвард играет регулярно, однако количество получаемого времени на бомбардирских показателях не отражается должным образом. За 11 матчей — два гола. В начале февраля Николай огорчил бывший клуб Сергея Веремко «Левадиакос» (2:1).



А неделей позже помог «Платаниасу» вырвать ничью у ПАСа (3:3). На счету форварда гол и передача.



Дела у клуба в порядке. Разгромное поражение от АЕКа выбило «Платаниас» из Кубка Греции на четвертьфинальной стадии, однако в чемпионате промежуточное шестое место в таблице является лучшим в истории клуба. Первого апреля «Платаниас» ожидает матч с «Олимпиакосом». В случае победы команда Сигневича поднимется в зону Лиги Европы.



Дмитрий БАГА и Андрей ГОРБУНОВ (оба — Атромитос)

«Атромитос» закрепился в середине таблицы, а его белорусские представители Андрей Горбунов и Дмитрий Бага стараются соответствовать уровню лидеров команды. Горбунов в Греции третий год, но контакт с клубом истекает в июне. В чемпионате вратарь провел 82 игры и пропустил 70 голов — достойный показатель для команды не топ-уровня. С другой стороны, «Атромитос» выдает худший сезон за шесть лет и, вероятно, нуждается в чистке состава для прекращения регресса. Легионеры в таких процессах на выход всегда идут первыми. И если Горбунова могут попросить задержаться, то за будущее Баги тревожно. В марте он играет реже привычного, а комбинация голов и передач в виде двух нулей за 23 матча в чемпионате усугубляет ситуацию. Впрочем, незачем паниковать раньше времени.



Станислав ДРАГУН (Оренбург)



9-го марта РФС разрешил «Оренбургу» заявить Драгуна в чемпионат России, а спустя два дня Станислав принял участие в матче с «Рубином» (0:0), выйдя на замену в концовке встречи. В следующем туре белорусу было отведено почти полтайма. Полузащитник пытается перезапустить карьеру после канители в московском «Динамо». Пока все идет по графику.

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ОЦЕНКА: ПЛОХО



Сергей ЧЕРНИК (Нанси)



18 марта «Нанси» уступил «Лорьяну» (2:3), ведя по ходу встречи 2:0. Во втором тайме Сергей Черник пропустил три гола, а его форварды-одноклубники не смогли огорчить поймавшего кураж соперника. «Нанси» не знает побед в восьми матчах подряд в рамках чемпионата. С учетом Кубка клуб одержал всего одну победу в 12 встречах.



Главный тренер команды Пабло Корреа в эфире Canal+ раскритиковал игру белорусского вратаря Сергея Черника:



— Мы не играем на должном уровне. Это тяжело признавать, но это так. Посмотрите на все голы в наши ворота. Мы пропускаем глупые мячи. Честно говоря, у нас деревянный вратарь. Он просто не выходит из ворот при угловых. Правда в том, что мы отправимся во второй дивизион. Наша нынешняя команда хуже, чем в прошлом году.

Двумя неделями ранее в матче с «ПСЖ» (0:1) Черник сделал несколько эффектных сейвов, пропустив единственный мяч на 80-й минуте с пенальти. Если бы не отверженная игра белоруса, счет мог иметь другие цифры. По мнению болельщиков, Черник стал лучшим игроком команды в том поединке. Так что слова тренера — возможно, лишь эмоции и реакция на положение клуба в таблице: «Нанси» располагается в «зоне вылета» на 18-м месте с 28 очками. Однако очевидно, что положение Черника в клубе не самое прочное.



Сергей БАЛАНОВИЧ (Амкар)



Белорусский хавбек последний раз выходил на поле 5 декабря прошлого года в матче против «Оренбурга» (3:0). В январе Баланович слетал с клубом на сбор в Турцию, где получил небольшое повреждение и пропустил всю спарринг-программу. Подобный сюжет характеризует и февральскую побывку «Амкара» в той же Турции. «Баланович достаточно быстро восстанавливается после травмы, работает по индивидуальной программе на поле и в тренажерном зале. В скором времени он также присоединится к работе в основной группе», — февральские слова врача «Амкара» Сергея Долгомирова. С тех пор прошло полтора месяца — белорус все еще в лазарете…



Никита КОРЗУН (Динамо Киев)

18 марта полузащитник сыграл за дубль киевлян в матче первенства молодежных команд против «Черноморца» (3:2), поучаствовав в голевой атаке. На последней минуте встречи удар Корзуна парировал вратарь, но на добивании партнер оказался более удачливым. 25 февраля белорус в последний раз принял участие в матче главного чемпионата с «Зарей» (2:1), выйдя на замену за 15 минут до его окончания. Четыре игры за сезон — недостаточный показатель для вызова в национальную сборную. Так, вероятно, посчитал Игорь Криушенко. Впрочем, в Беларусь Корзун все равно наведался, посетив фан-сектор минского «Динамо» в четвертьфинальной игре Кубка страны против брестских одноклубников.



Можно предположить, что в случае назначения Александра Хацкевича на должность главного тренера киевлян количество игрового времени Корзуна сдвинется с безнадежной отметки. Во всяком случае, в сборной Александр Николаевич молодому полузащитнику доверял…



Егор ФИЛИПЕНКО (Маккаби Тель-Авив)

В начале марта защитник восстановился после травмы, из-за которой пропустил дюжину игр, но в недавних встречах «Маккаби» с «Хапоэлем» из Ашкелона (1:0) и «Бней Сахнином» (3:0) оставался в запасе. Зато получил вызов в сборную — не факт, правда, что Егор готов на сто процентов. На клубном уровне на счету Филипенко по-прежнему 10 матчей в чемпионате. А учитывая то, что последние игры без белоруса «Маккаби» завершает «на ноль», заветный шанс доказать свою состоятельность придется какое-то время подождать.



Виталий ГАЙДУЧИК (Астерас)

Выписанный на полгода у БАТЭ защитник провел в чемпионате Греции лишь четыре матча, из которых только один — в полном варианте. Из Кубка «Астерас» вылетел в четвертьфинале от «Панатинаикоса». В первой части дуэли Гайдучик схлопотал красную карточку, а его команда — пощечину (0:4). 13-е место в таблице чемпионата, вмещающей 16 команд — никудышный показатель.



Александр ГЛЕБ, Сергей КОРНИЛЕНКО (оба — Крылья Советов)



Вадим Скрипченко рассчитывал на Глеба, но тот попросил замену в перерыве матча с «Ростовом» (0:0) из-за повреждения. Не сможет принять участие Александр и в мартовских поединках национальной сборной со шведами и македонцами. 20 марта белорус отсутствовал на первой тренировке команды под руководством Игоря Криушенко, потому как отправился к врачам.



— В понедельник в Республиканском центре травматологии и ортопедии мне сделали МРТ. Обследование показало повреждение двух связок голеностопа. Врачебное заключение я отправил докторам «Крыльев Советов» и национальной сборной. Во вторник они вынесут свои решения относительно сроков и способов восстановления. Однако уже очевидно, что мне предстоит курс лечения и ни в одном из мартовских матчей я принять участия не смогу, — сказал Глеб.

По-прежнему вне игры Корниленко, возвращение которого в большой футбол ожидается первого апреля.



— Он будет готов к матчу с ЦСКА. Это позитивные новости для нас всех. Он присылает видео своих тренировок и мы видим, что динамика его восстановления хорошая, — слова Скрипченко.

Максим БОРДАЧЕВ, Александр ГУТОР, Павел НЕХАЙЧИК (все — Оренбург)



Вышеуказанное трио не имеет игровой практики в «Оренбург» по разным причинам. Гутор потерял место в составе с приходом Михаила Кержакова из «Зенита». Арендованный голкипер смотрится уверенно, болельщики команды в большинстве своем поддерживают случившуюся рокировку вратарей. Бордачев за первую команду «Оренбурга» так и не дебютировал, преимущественно составляя Гутору компанию на скамейке запасных. Физическую форму Максим поддерживает в первенстве молодежных команд. Нехайчик пропал с радаров после февральского спарринга со «Словацко» (2:3), в котором провел весь матч, а за пару дней до этого забил решающий гол молдавской «Заре» (2:1)….