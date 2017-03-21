«Честно говоря, у “Нанси” деревянный вратарь». Как дела у белорусских легионеров?
Корреспондент pressball.by разузнал, в каком настроении пребывают видные белорусы в европейских чемпионатах. У некоторых дела, мягко говоря, не очень.
ОЦЕНКА: ХОРОШО
Тимофей КАЛАЧЕВ (Ростов)
Ростовский Бекхэм настолько крут, что спорит даже с Жозе Муринью, а комментаторы Черданцев и Журавель истерично выкрикивают фамилию Калачева по слогам. Дело в том, что на 53-й минуте Тимофей классно забросил мяч в штрафную «МЮ» на Бухарова, а тот в одно касание отправил его мимо Ромеро.
После матча Калачев и Муринью обнялись. Тренер пояснил:
— Самое главное, что после игры мы с ним помирились, мы уважаем друг друга. Калачев извинился передо мной, а я сказал ему, что рад, что он не сыграет на «Олд Траффорд». Ну, а во время игры мы просто сказали друг другу «заткнись».
Калачев не сыграл в Манчестере
В общем, все у Калачева волшебно. В свои неполные 36 он является лидером «Ростова» и лучшим ассистентом чемпионата России. Тимофей неутомим, его работоспособность поражает.
Ренан БРЕССАН («Шавеш»)
19 марта в матче чемпионата Португалии «Шавеш» в гостях уступил «Фейренсе» (2:3), а Брессан в очередной раз отличился голом со штрафного. Это третий точный выстрел Брессана в 9 матчах за новый клуб.
Два февральских взятия также стали следствием космических исполнений Брессаном стандартных положений. 18 февраля белорус распечатал «Аруку» (2:0), 25-го числа — «Бенфику» (1:3).
Ренан имеет регулярную игровую практику в команде, являясь одним из лидеров «Шавеша». Игорь Криушенко не оставил без внимания клубные успехи Брессана и вызвал его под знамена главной команды страны на матчи против шведов и македонцев. Учитывая повреждение Глеба, Ренан с большой вероятностью получит игровое время.
Если ты настоящий бразилец, как Брессан, ты попадешь в «Шавеш», куда бы ты ни ехал
Александр МАРТЫНОВИЧ (Краснодар)
Из пяти мартовских игр защитник пропустил лишь одну — победную с «Локомотивом» (2:1). В матче со «Спартаком» (2:2) Мартынович стал лучшим в своей команде и второй звездой матча по версии WhoScored.
В Лиге Европы белорус тоже отличился. Александр протащил мяч через все поле и отпасовал на Вандерсона. Бразилец сделал заброс на шведа Классона — скандинав в падении забил единственный гол встречи.
Регулярная игровая практика поспособствовала статистическому признанию: Мартынович стал третьим футболистом в истории «Краснодара», проведшим на поле в официальных матчах более 10 000 минут. По этому показателю белорус уступает только Жоаозиньо и Гранквисту.
Михаил СИВАКОВ (Оренбург)
Единственный представитель белорусского квинтета в
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ОЦЕНКА: НОРМАЛЬНО
Сергей КИСЛЯК (Газиантепспор)
Полузащитник отвоевал место в основном составе, начав март с голевой передачи в матче против «Бурсаспора» (1:2), а февраль закончив встречей с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Дело в том, что «Газиантепспор» готовится к церемонии открытия нового клубного стадиона. Белорусу удалось пожать руку высокому гостю.
В текущем сезоне на счету Кисляка 10 матчей в чемпионате. Белорус играет — плюс, «Газиантепспор» проигрывает — минус. Клуб располагается на последнем месте в таблице, отставая от сохраняющей место в элите строчки на восемь очков.
Сергей ПОЛИТЕВИЧ (Генчлербирлиги)
Защитник стабильно выходит в стартовом составе и, судя по всему, окончательно адаптировался в Турции. Политевич провел 18 матчей в чемпионате и получил четыре желтые карточки, а единственный гол в клубном сезоне забил в Кубке Турции 8-го января, расстроив вратаря «Амедспора» (5:0). Белорус подключился к атаке и головой вколотил мяч в сетку ворот соперника.
Сергей КРИВЕЦ (Висла Плоцк)
17-го марта «Висла» из Плоцка обыграла «Вислу» из Кракова (3:2), а Кривец организовал первый мяч за свою команду. Для этого белорусу понадобилось провести 20 игр. Вышло довольно курьезно.
В последних встречах Сергей дважды подряд выходил на поле в стартовом составе, до этого трижды оставался на скамейке запасных. Возможно, результативный балл поспособствует закреплению Кривца в основном составе «Вислы». В таком случае дальнейший вариант событий ясен, как забытый день: неиссякаемые игровые минуты откроют дорогу в сборную Криушенко.
Николай СИГНЕВИЧ (Платаниас)
Форвард играет регулярно, однако количество получаемого времени на бомбардирских показателях не отражается должным образом. За 11 матчей — два гола. В начале февраля Николай огорчил бывший клуб Сергея Веремко «Левадиакос» (2:1).
А неделей позже помог «Платаниасу» вырвать ничью у ПАСа (3:3). На счету форварда гол и передача.
Дела у клуба в порядке. Разгромное поражение от АЕКа выбило «Платаниас» из Кубка Греции на четвертьфинальной стадии, однако в чемпионате промежуточное шестое место в таблице является лучшим в истории клуба. Первого апреля «Платаниас» ожидает матч с «Олимпиакосом». В случае победы команда Сигневича поднимется в зону Лиги Европы.
Дмитрий БАГА и Андрей ГОРБУНОВ (оба — Атромитос)
«Атромитос» закрепился в середине таблицы, а его белорусские представители Андрей Горбунов и Дмитрий Бага стараются соответствовать уровню лидеров команды. Горбунов в Греции третий год, но контакт с клубом истекает в июне. В чемпионате вратарь провел 82 игры и пропустил 70 голов — достойный показатель для команды не
Станислав ДРАГУН (Оренбург)
9-го марта РФС разрешил «Оренбургу» заявить Драгуна в чемпионат России, а спустя два дня Станислав принял участие в матче с «Рубином» (0:0), выйдя на замену в концовке встречи. В следующем туре белорусу было отведено почти полтайма. Полузащитник пытается перезапустить карьеру после канители в московском «Динамо». Пока все идет по графику.
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ОЦЕНКА: ПЛОХО
Сергей ЧЕРНИК (Нанси)
18 марта «Нанси» уступил «Лорьяну» (2:3), ведя по ходу встречи 2:0. Во втором тайме Сергей Черник пропустил три гола, а его
Главный тренер команды Пабло Корреа в эфире Canal+ раскритиковал игру белорусского вратаря Сергея Черника:
— Мы не играем на должном уровне. Это тяжело признавать, но это так. Посмотрите на все голы в наши ворота. Мы пропускаем глупые мячи. Честно говоря, у нас деревянный вратарь. Он просто не выходит из ворот при угловых. Правда в том, что мы отправимся во второй дивизион. Наша нынешняя команда хуже, чем в прошлом году.
Двумя неделями ранее в матче с «ПСЖ» (0:1) Черник сделал несколько эффектных сейвов, пропустив единственный мяч на 80-й минуте с пенальти. Если бы не отверженная игра белоруса, счет мог иметь другие цифры. По мнению болельщиков, Черник стал лучшим игроком команды в том поединке. Так что слова тренера — возможно, лишь эмоции и реакция на положение клуба в таблице: «Нанси» располагается в «зоне вылета» на 18-м месте с 28 очками. Однако очевидно, что положение Черника в клубе не самое прочное.
Сергей БАЛАНОВИЧ (Амкар)
Белорусский хавбек последний раз выходил на поле 5 декабря прошлого года в матче против «Оренбурга» (3:0). В январе Баланович слетал с клубом на сбор в Турцию, где получил небольшое повреждение и пропустил всю
Никита КОРЗУН (Динамо Киев)
18 марта полузащитник сыграл за дубль киевлян в матче первенства молодежных команд против «Черноморца» (3:2), поучаствовав в голевой атаке. На последней минуте встречи удар Корзуна парировал вратарь, но на добивании партнер оказался более удачливым. 25 февраля белорус в последний раз принял участие в матче главного чемпионата с «Зарей» (2:1), выйдя на замену за 15 минут до его окончания. Четыре игры за сезон — недостаточный показатель для вызова в национальную сборную. Так, вероятно, посчитал Игорь Криушенко. Впрочем, в Беларусь Корзун все равно наведался, посетив
Можно предположить, что в случае назначения Александра Хацкевича на должность главного тренера киевлян количество игрового времени Корзуна сдвинется с безнадежной отметки. Во всяком случае, в сборной Александр Николаевич молодому полузащитнику доверял…
Егор ФИЛИПЕНКО (Маккаби Тель-Авив)
В начале марта защитник восстановился после травмы,
Виталий ГАЙДУЧИК (Астерас)
Выписанный на полгода у БАТЭ защитник провел в чемпионате Греции лишь четыре матча, из которых только один — в полном варианте. Из Кубка «Астерас» вылетел в четвертьфинале от «Панатинаикоса». В первой части дуэли Гайдучик схлопотал красную карточку, а его команда — пощечину (0:4). 13-е место в таблице чемпионата, вмещающей 16 команд — никудышный показатель.
Александр ГЛЕБ, Сергей КОРНИЛЕНКО (оба — Крылья Советов)
Вадим Скрипченко рассчитывал на Глеба, но тот попросил замену в перерыве матча с «Ростовом» (0:0)
— В понедельник в Республиканском центре травматологии и ортопедии мне сделали МРТ. Обследование показало повреждение двух связок голеностопа. Врачебное заключение я отправил докторам «Крыльев Советов» и национальной сборной. Во вторник они вынесут свои решения относительно сроков и способов восстановления. Однако уже очевидно, что мне предстоит курс лечения и ни в одном из мартовских матчей я принять участия не смогу, — сказал Глеб.
— Он будет готов к матчу с ЦСКА. Это позитивные новости для нас всех. Он присылает видео своих тренировок и мы видим, что динамика его восстановления хорошая, — слова Скрипченко.
Максим БОРДАЧЕВ, Александр ГУТОР, Павел НЕХАЙЧИК (все — Оренбург)
Вышеуказанное трио не имеет игровой практики в «Оренбург» по разным причинам. Гутор потерял место в составе с приходом Михаила Кержакова из «Зенита». Арендованный голкипер смотрится уверенно, болельщики команды в большинстве своем поддерживают случившуюся рокировку вратарей. Бордачев за первую команду «Оренбурга» так и не дебютировал, преимущественно составляя Гутору компанию на скамейке запасных. Физическую форму Максим поддерживает в первенстве молодежных команд. Нехайчик пропал с радаров после февральского спарринга со «Словацко» (2:3), в котором провел весь матч, а за пару дней до этого забил решающий гол молдавской «Заре» (2:1)….
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