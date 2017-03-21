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21 марта 2017, 11:16 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Барселона» предложит Месси всё, что он захочет, чтобы продлить контракт

Руководство «Барселоны» продолжает работать над вопросом продления контракта нападающего Лионеля Месси, сообщает испанское интернет-издание Sport.

Руководство Барселоны продолжает работать над вопросом продления контракта нападающего <span class=error>Лионеля</span> <span class=error>Месси</span> сообщает испанское <nobr>интернет-издание</nobr> Sport. Увеличить
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Переговорный процесс продвигается удачно и соответствующими темпами. На этот раз между сторонами нет напряжения, как это бывало в предыдущих случаях при пролонгации соглашения. Кроме того, у отца игрока Хорхе Месси и президента сине-гранатовых Хосепа Марии Бартомеу очень тёплые взаимоотношения.

Согласно информации источника, каталонский клуб готов предложить Месси всё, что он захочет, чтобы продлить контракт с ним.

Действующий контракт Месси с испанским грандом рассчитан до лета 2018 года.

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