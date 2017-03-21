«Барселона» предложит Месси всё, что он захочет, чтобы продлить контракт
Руководство «Барселоны» продолжает работать над вопросом продления контракта нападающего Лионеля Месси, сообщает испанское
интернет-издание Sport.
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Видимо, что-то случилось...
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Переговорный процесс продвигается удачно и соответствующими темпами. На этот раз между сторонами нет напряжения, как это бывало в предыдущих случаях при пролонгации соглашения. Кроме того, у отца игрока Хорхе Месси и президента
Согласно информации источника, каталонский клуб готов предложить Месси всё, что он захочет, чтобы продлить контракт с ним.
Действующий контракт Месси с испанским грандом рассчитан до лета 2018 года.
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