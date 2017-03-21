Балотелли пропустил начало матча с «Нантом» из-за проблем со шнурками

Как сообщает Goal, у итальянского футболиста возникли проблемы со шнурками.



В то время как арбитр дал стартовый свисток, 26-летнему Балотелли персонал клуба пытался помочь развязать шнурки. Самостоятельно справиться с проблемой Марио не смог.



Это не первый случай, когда Балотелли самостоятельно не может справиться с экипировкой. Будучи игроком «Манчестер Сити», итальянец не мог сам надеть манишку.