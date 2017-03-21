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21 марта 2017, 11:13 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Балотелли пропустил начало матча с «Нантом» из-за проблем со шнурками

Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли не мог помочь своей команде на первых минутах матча 30-го тура чемпионата Франции с «Нантом» (1:1).

Как сообщает Goal, у итальянского футболиста возникли проблемы со шнурками.

В то время как арбитр дал стартовый свисток, 26-летнему Балотелли персонал клуба пытался помочь развязать шнурки. Самостоятельно справиться с проблемой Марио не смог.

Это не первый случай, когда Балотелли самостоятельно не может справиться с экипировкой. Будучи игроком «Манчестер Сити», итальянец не мог сам надеть манишку.

Ницца
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