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21 марта 2017, 10:46 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Барселона» намерена приобрести Дибалу или Гризманна

Руководство «Барселоны» уже начало думать о составе команды в следующем сезоне.

В каталонском клубе намерены укрепить все линии, и нападение исключением не является, сообщает Mundo Deportivo.

В связи с этим испанский гранд думает о двух игроках: это 24-летний нападающий туринского «Ювентуса» Пауло Дибала и 26-летний форвард мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн. Последний подкупает «Барселону» своей стабильностью, а Дибала — талантом.

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике покинет свой пост по окончании текущего сезона, и пока неясно, кто его сменит.

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