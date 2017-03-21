«Барселона» намерена приобрести Дибалу или Гризманна

В каталонском клубе намерены укрепить все линии, и нападение исключением не является, сообщает Mundo Deportivo.



В связи с этим испанский гранд думает о двух игроках: это 24-летний нападающий туринского «Ювентуса» Пауло Дибала и 26-летний форвард мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн. Последний подкупает «Барселону» своей стабильностью, а Дибала — талантом.



Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике покинет свой пост по окончании текущего сезона, и пока неясно, кто его сменит.