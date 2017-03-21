«Милан» нацелился на Ковачича

Монтелла считает, что хорватский футболист сможет быть очень полезен итальянскому гранду. Ковачич в «Королевском клубе» не считается футболистом основного состава, и в «Милане» надеются на то, что это сыграет роль для осуществления трансферной сделки.



В нынешнем сезоне «Реал» провёл в чемпионате Испании 27 матчей, а сам Ковачич принял участие в 18 матчах, выйдя на поле в основном составе в 14 из них. Он отметился 1 голом и 2 результативными передачами.