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21 марта 2017, 10:11 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Милан» нацелился на Ковачича

Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла заинтересован в услугах полузащитника мадридского «Реала» Матео Ковачича, сообщает Calciomercato.

Монтелла считает, что хорватский футболист сможет быть очень полезен итальянскому гранду. Ковачич в «Королевском клубе» не считается футболистом основного состава, и в «Милане» надеются на то, что это сыграет роль для осуществления трансферной сделки.

В нынешнем сезоне «Реал» провёл в чемпионате Испании 27 матчей, а сам Ковачич принял участие в 18 матчах, выйдя на поле в основном составе в 14 из них. Он отметился 1 голом и 2 результативными передачами.

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