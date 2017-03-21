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21 марта 2017, 9:42 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

Футболист признался в измене жене во время послематчевого интервью

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Футболист южноафриканского клуба «Фри Стейт Старс» Мохаммед Анас случайно признался в измене жене во время послематчевого интервью. Об этом сообщает BBC.

Анас давал интервью после пятничного матча чемпионата страны с кейптаунским «Аяксом» (2:2), в котором был признан лучшим игроком матча. «Благодарю за то, что получил звание лучшего игрока матча, — сказал Анас. — Я очень ценю моих фанатов, мою жену и девушку. Я имел в виду мою жену, извините. Моя жена, Лизел, я очень люблю тебя».

Позже нападающему пришлось еще раз публично извиняться. «Я очень сильно ее люблю, — сказал Анас. — Она подарила мне двоих детей, она замечательная. Она знает, какой я человек, поэтому я не беспокоился о ее реакции. Теперь я популярен, люди по всему миру знают обо мне».

Он отметил, что называет своей «девушкой» дочь. «В моей семье знают, что я так зову свою дочь. Об этом и речь. У меня нет девушки», — сказал он.
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