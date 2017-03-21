«Манчестер Сити» попытается приобрести Месси
Английский «Манчестер Сити» хочет приобрести лидера «Барселоны» Лионеля Месси.
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Руководство «Манчестер Сити» летом намерено избавиться от некоторых игроков и выделить £200 млн на трансферы.
На эти деньги клуб и попытается пригласить Месси, который до сих пор не продлил контракт с каталонским клубом, сообщает Sunday Express.
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