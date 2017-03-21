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21 марта 2017, 9:12 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

Рохер Каньяс забил первый гол за АПОЭЛ

Колумбийский полузащитник Рохер Каньяс забил свой первый гол за кипрский АПОЭЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Футболист Астаны находится в аренде до мая. Увеличить
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Футболист отличился в матче против АЕЛа, который его команда выиграла со счетом 2:0. Каньяс забросил второй мяч в этой встрече, отличившись в начале второго тайма.

Напомним, 26-летний Каньяс перешел в АПОЭЛ в конце января. В кипрском клубе он играет на правах аренды до мая. Права на Каньяса принадлежат «Астане», с которой он связан контрактом до конца 2018 года.

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