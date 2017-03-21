Рохер Каньяс забил первый гол за АПОЭЛ

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Футболист отличился в матче против АЕЛа, который его команда выиграла со счетом 2:0. Каньяс забросил второй мяч в этой встрече, отличившись в начале второго тайма.

Напомним, 26-летний Каньяс перешел в АПОЭЛ в конце января. В кипрском клубе он играет на правах аренды до мая. Права на Каньяса принадлежат «Астане», с которой он связан контрактом до конца 2018 года.