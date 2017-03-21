«Ворскла» погасила долги перед тремя бывшими футболистами

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Руководители футбольного клуба «Ворскла» понемногу стали погашать имеющиеся задолженности перед футболистами, которые недавно покинули команду.

В частности, претензий к «Ворскле» больше не имеют полузащитники Олег Голодюк (вернулся в львовские «Карпаті") и Санжар Турсунов (выступает в катарском «Аль-Хараитият»), а также нападающий Юрий Коломоец («МТК» Будапешт, Венгрия). Задолженность перед этими некогда ведущими исполнителями полтавской команды закрыта в полном объеме.

График погашения долгов перед бывшими и нынешними ворсклянам уже составлен, процесс выплат будет осуществляться по мере возможности.

В ближайшем будущем, чтобы избегать подобных историй, руководители «Ворсклы» планируют выйти на уровень зарплат и бонусов, реально соответствуют возможностям главных инвесторов клуба на сегодняшний день.

Керівники футбольного клубу «Ворскла» потроху стали погашати наявні заборгованості перед футболістами, які нещодавно залишили команду.

Зокрема, претензій до «Ворскли» більше не мають півзахисники Олег Голодюк (повернувся до львівських «Карпат») та Санжар Турсунов (виступає в катарському «Аль-Хараітіят»), а також нападник Юрій Коломоєць («МТК» Будапешт, Угорщина). Заборгованість перед цими колись провідними виконавцями полтавської команди закрита у повному обсязі.

Графік погашення боргів перед колишніми і нинішніми ворсклянами вже складено, процес виплат буде здійснюватися по мірі можливості.

У найближчому майбутньому, аби уникати подібних історій, керівники «Ворскли» планують вийти на рівень зарплат і бонусів, що реально відповідають можливостям головних інвесторів клубу на сьогоднішній день.