СМИ: Швайнштайгер подписал контракт с клубом MLS «Чикаго»

Немецкий футболист, контракт которого с МЮ заканчивается в конце текущего сезона, подписал однолетнее соглашение с «Чикаго» с опцией продления еще на год. Сообщается, что Швайнштайгер получит $4,5 млн, что позволит ему войти в десятку самых высокооплачиваемых футболистов в лиге. 32-летний полузащитник может присоединиться к американской уже на следующей неделе.

Главный тренер «Чикаго» Велько Паунович сказал изданию, что его команде пригодится опыт Швайнштайгера. «В раздевалке он станет отличным примером чемпиона. Он по- прежнему является тем, кто может показать наших парням, как следует действовать на поле, а также работать за его пределами. Наша беседа прошла в естественной и вдохновляющей атмосфере, а в какой-то момент разговор стал очень личным», — сказал Паунович.

Ранее сообщалось, что «Чикаго» планирует полузащитнику предложить трехлетний контракт на общую сумму $16,5 млн.

Швайнштайгер на протяжении 15 лет выступал за мюнхенскую «Баварию». За сборную Германии он выступал с 2004 года, проведя в ее составе 120 матчей и забив 24 гола. В сентябре 2014-го был назначен капитаном сборной. В активе Швайнштайгера золото (2014 год) и две бронзы (2006, 2010) чемпионатов мира, а также серебро (2008) и две бронзы (2012, 2016) чемпионатов Европы. Он перешел в МЮ в начале сезона-2015/16. В нынешнем сезоне игрок не провел ни одной встречи, в прошлом — 18 матчей и забил один гол.