«Ордабасы» вошел бы в пятерку самых возрастных футбольных клубов Европы

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В исследовании учитывались данные игроков, выходивших на поле в нынешнем сезоне в европейских чемпионатах с 15 сентября 2016 года по 15 марта 2017 года. Согласно исследованию, первую десятку составили итальянский «Кьево» — 32,09, кипрские АЕК из Ларнаки — 31,87, «Неа Саламина» — 30,38, «Аполлон» из Лимасола — 30,10, английский «Вест Бромвич Альбион» — 30,03 и греческий «Керкира» — 30,03, кипрский АПОЭЛ — 29,87, белорусский «Шахтер» — 29,81, турецкий «Карабюкспор» — 29,76 и российский «Оренбург» — 29,70.

Стоит отметить, что клубы из Казахстана в данный рейтинг не вошли, так как он был составлен на основе 31 сильнейшего дивизиона Европы. Но если бы они были учтены, то шымкентский «Ордабасы» занял бы четвертое место в рейтинге. Средний возраст казахстанской команды равен 30,2. Таким образом, шымкентцы уступили бы только «Кьево» и кипрским АЕК из Ларнаки и «Неа Саламина».

Средний возраст казахстанских клубов в этом сезоне выглядит следующим образом:

1. «Ордабасы» — 30,2;.

2. «Кайсар» — 28,7;.

3. «Иртыш» — 27,8;.

4. «Акжайык» — 27,3;.

5. «Атырау» — 26,6;.

6. «Окжетпес» — 26,4;.

6. «Тараз» — 26,4;.

8. «Кайрат» — 26,3;.

9. «Шахтер» — 26,2;.

10. «Астана» — 26;.

10 — «Тобол» — 26;.

12. «Актобе» — 25,9.

Как уже отмечали ранее, самым возрастным клубов в Казахстане, является «Ордабасы», а самым молодым — «Актобе».