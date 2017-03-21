Футболист «Лестера» Варди получает угрозы из-за слухов о причастности к увольнению Раньери
МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Нападающий английского футбольного клуба «Лестер» Джейми Варди рассказал, что еженедельно получает смертельные угрозы
из-за слухов о своей причастности к увольнению с поста главного тренера команды Клаудио Раньери. Слова футболиста приводит Би-би-си.
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Ранее издание The Sun сообщило, что Варди и вратарь «Лестера» Каспер Шмейхель на встрече с владельцем команды Вишаем Шривадданапрабхой требовали отставки итальянского специалиста. 23 февраля «Лестер» объявил об увольнении Раньери со своего поста. Также команду покинули помощники итальянского специалиста.
«Это ужасно, — сказал Варди. — Я прочитал комментарии о том, что я участвовал в заговоре после матча с “Севильей”, хотя я три часа проходил
Игрок также отметил, что между футболистами «Лестера» и Раньери не было никаких проблем. «Мы, футболисты, ничего не можем с этим поделать. Нам остается лишь концентрироваться на своей игре. С ним (Раньери) у нас не было абсолютно никаких проблем», — сказал Варди.
В прошлом сезоне Раньери привел «Лестер» к первому титулу чемпиона Англии в истории клуба. В нынешнем сезоне «Лестер» с 30 очками после 28 матчей занимает 15-е место в таблице чемпионата страны, от зоны вылета команду отделяет три балла. В лиге чемпионов «Лестер» обыграл по сумме двух матчей испанскую «Севилью» и впервые в истории вышел в ¼ финала еврокубка.
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