Варди получает угрозы из-за возможной причастности к увольнению Раньери

По мнению фанатов, Варди причастен к увольнению Клаудио Раньери с поста главного тренера «лисов».



Ранее сообщалось, что Варди и голкипер «Лестера» Каспер Шмейхель просили руководство об увольнении итальянца, однако игроки эту информацию отрицают.



После увольнения Раньери место наставника занял Крэйг Шекспир, который также опроверг слухи о бунте игроком против его предшественника.