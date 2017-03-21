Варди получает угрозы из-за возможной причастности к увольнению Раньери
Нападающий «Лестер Сити» Джейми Варди получает смертельные угрозы от фанатов клуба, сообщает ВВС.
По мнению фанатов, Варди причастен к увольнению Клаудио Раньери с поста главного тренера «лисов».
Ранее сообщалось, что Варди и голкипер «Лестера» Каспер Шмейхель просили руководство об увольнении итальянца, однако игроки эту информацию отрицают.
После увольнения Раньери место наставника занял Крэйг Шекспир, который также опроверг слухи о бунте игроком против его предшественника.
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