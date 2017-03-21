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Лучшим игроком страны стал форвард мадридского «Реала» Криштиану Роналду, который в сезоне-2015/16 выиграл со своим клубом Лигу чемпионов, а затем стал чемпионом Европы в составе сборной Португалии.



Лучшим новичком года стал полузащитник Ренату Саншеш, который летом перешёл из «Бенфики» в мюнхенскую «Баварию», а на международном уровне помог сборной завоевать трофей.



Награду лучшему тренеру предсказуемо получил Фернанду Сантуш, который привёл португальскую команду к победе на Евро-2016.