Роналду — лучший футболист года в Португалии, Сантуш — лучший тренер
В Португалии определились обладатели ежегодных футбольных наград по итогам 2016 года.
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Лучшим игроком страны стал форвард мадридского «Реала» Криштиану Роналду, который в сезоне-2015/16 выиграл со своим клубом Лигу чемпионов, а затем стал чемпионом Европы в составе сборной Португалии.
Лучшим новичком года стал полузащитник Ренату Саншеш, который летом перешёл из «Бенфики» в мюнхенскую «Баварию», а на международном уровне помог сборной завоевать трофей.
Награду лучшему тренеру предсказуемо получил Фернанду Сантуш, который привёл португальскую команду к победе на Евро-2016.
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