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21 марта 2017, 1:44 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Роналду — лучший футболист года в Португалии, Сантуш — лучший тренер

В Португалии определились обладатели ежегодных футбольных наград по итогам 2016 года.

В Португалии определились обладатели ежегодных футбольных наград по итогам 2016 года. Увеличить
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Лучшим игроком страны стал форвард мадридского «Реала» Криштиану Роналду, который в сезоне-2015/16 выиграл со своим клубом Лигу чемпионов, а затем стал чемпионом Европы в составе сборной Португалии.

Лучшим новичком года стал полузащитник Ренату Саншеш, который летом перешёл из «Бенфики» в мюнхенскую «Баварию», а на международном уровне помог сборной завоевать трофей.

Награду лучшему тренеру предсказуемо получил Фернанду Сантуш, который привёл португальскую команду к победе на Евро-2016.

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