«Барселона» опровергла слухи о переговорах с Аллегри

В частности, он опроверг информацию о переговорах с наставником «Ювентуса» Массимилиано Аллегри.



«Я не говорил и не буду говорить с футболистами о новом тренере. Вокруг полно разных слухов. Хуан Карлос Унсуэ хорошо знает клуб, игроков, так что он готов работать главным тренером. У Эрнесто Вальверде было несколько хороших сезонов — не только с “Атлетиком”. Что касается Аллегри, то слухи о его приходе в “Барселону” беспочвенны», — приводит слова Фернандеса Marca со ссылкой на эфир Cadena Ser.