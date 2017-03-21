«Барселона» опровергла слухи о переговорах с Аллегри
Спортивный директор «Барселоны» Роберто Фернандес прокомментировал слухи о том, кто в следующем сезоне будет главным тренером команды.
В частности, он опроверг информацию о переговорах с наставником «Ювентуса» Массимилиано Аллегри.
«Я не говорил и не буду говорить с футболистами о новом тренере. Вокруг полно разных слухов. Хуан Карлос Унсуэ хорошо знает клуб, игроков, так что он готов работать главным тренером. У Эрнесто Вальверде было несколько хороших сезонов — не только с “Атлетиком”. Что касается Аллегри, то слухи о его приходе в “Барселону” беспочвенны», — приводит слова Фернандеса Marca со ссылкой на эфир Cadena Ser.
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