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21 марта 2017, 1:27 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Барселона» опровергла слухи о переговорах с Аллегри

Спортивный директор «Барселоны» Роберто Фернандес прокомментировал слухи о том, кто в следующем сезоне будет главным тренером команды.

В частности, он опроверг информацию о переговорах с наставником «Ювентуса» Массимилиано Аллегри.

«Я не говорил и не буду говорить с футболистами о новом тренере. Вокруг полно разных слухов. Хуан Карлос Унсуэ хорошо знает клуб, игроков, так что он готов работать главным тренером. У Эрнесто Вальверде было несколько хороших сезонов — не только с “Атлетиком”. Что касается Аллегри, то слухи о его приходе в “Барселону” беспочвенны», — приводит слова Фернандеса Marca со ссылкой на эфир Cadena Ser.

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