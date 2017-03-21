Футбольный клуб «Реал Сосьедад» продлил контракт с капитаном команды Хаби Прието
МОСКВА, 20 мар —
Р-Спорт. «Реал Сосьедад» на один год продлил соглашение с капитаном команды Хаби Прието, сообщается на официальном сайте испанского футбольного клуба.
Прежний контракт 33-летнего игрока с клубом истекал в июне этого года.
«Наш десятый номер продолжит гордо носить свою капитанскую повязку», — говорится в сообщении клуба.
Прието является воспитанником «Сосьедада» и на протяжении своей карьеры выступал только за эту команду. Полузащитник дебютировал в основном составе «бело-голубых» в 2003 году. В текущем сезоне Прието в составе клуба провел 33 игры в чемпионате и Кубке Испании и забил 6 мячей.
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