Футбольный клуб «Реал Сосьедад» продлил контракт с капитаном команды Хаби Прието

Прежний контракт 33-летнего игрока с клубом истекал в июне этого года.

«Наш десятый номер продолжит гордо носить свою капитанскую повязку», — говорится в сообщении клуба.

Прието является воспитанником «Сосьедада» и на протяжении своей карьеры выступал только за эту команду. Полузащитник дебютировал в основном составе «бело-голубых» в 2003 году. В текущем сезоне Прието в составе клуба провел 33 игры в чемпионате и Кубке Испании и забил 6 мячей.