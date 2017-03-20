Буффон выступил против прихода иностранных инвесторов в Серию А

«Рома» связалась с американцами, миланские клубы — с китайцами. Это плохо для Италии. Это минус для нашего футбола и наших традиций, — приводит слова опытного голкипера Kicker.



Буффон также не поддержал тех, кто борется с депрессией с помощью медицинских препаратов.

«Тяжёлые моменты бывают у каждого, но я сторонился лекарств. Я сам был архитектором своей судьбы и не надеялся на таблетки», — отметил Джанлуиджи.