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20 марта 2017, 23:01 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Буффон выступил против прихода иностранных инвесторов в Серию А

Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон выразил мнение, что появление иностранных инвесторов в Серии А вредит итальянскому футболу.

«Рома» связалась с американцами, миланские клубы — с китайцами. Это плохо для Италии. Это минус для нашего футбола и наших традиций, — приводит слова опытного голкипера Kicker.

Буффон также не поддержал тех, кто борется с депрессией с помощью медицинских препаратов.

«Тяжёлые моменты бывают у каждого, но я сторонился лекарств. Я сам был архитектором своей судьбы и не надеялся на таблетки», — отметил Джанлуиджи.

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