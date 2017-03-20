Команда Моуринью: у Особенного появился незаменимый

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В середине недели футболист заработал самый высокий InStat Index в еврокубковых матчах (477), сыграв важную роль в победе своего клуба над неуступчивым «Ростовом», а затем голом в добавленное время окончательно сломил сопротивление «Мидлсбро» во встрече английской премьер-лиги.

Валенсия доказал свою незаменимость в механизме Жозе Моуринью, проведя на высоком уровне оба матча. Тренер от игры к игре менял стратегию и схему, но Валенсии неизменно находилось место на правом фланге. В обоих случаях он играл выше привычной позиции на правом краю обороны, что позволило ему продемонстрировать свой атакующий потенциал.

В матче с «Ростовом» Валенсия действовал справа, в одиночку перекрывая всю бровку. Партнеры регулярно выводили его один на один с соперником, доставляя мяч на эквадорца переводами из центральной или левофланговой зоны. 27 передач на Валенсию отдал Эррера, еще 11 — Погба. Получая мяч, Антонио за счет проброса и ускорения уходил от оппонента. Уже в первом тайме он пять раз успешно обыгрывал своего соперника по флангу. Благодаря этому игрок открывал коридор для перевода мяча в штрафную, выполнил в зону перед воротами 11 передач, шесть из них обострили игру. Всего в двух матчах на счету Валенсии 11 ключевых передач (четыре точных), больше всех в команде.

Благодаря отменным физическим данным, Валенсия играл по всему флангу, полезно действуя как в атаке, так и обороне. В среднем за матч он навязывал по шесть единоборств в обороне и выиграл 62% из них. При этом игрок показал свою выносливость, не сбавляя числа и эффективности ТТД по ходу матча. Особенно эффективными были его действия в индивидуальном прессинге: на счету футболиста 10 отборов мяча в двух матчах.

Именно неуступчивость в борьбе и стремление идти до конца в каждом эпизоде вознаградили эквадорца забитым голом. Хавбек после потери продолжил движение, подкараулил ошибку Вальдеса и внес мяч в ворота «Мидлсбро».