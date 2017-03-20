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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29144648/
20 марта 2017, 22:10 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

«Манчестер Сити» обвиняется в неправомерных действиях футболистов в матче с «Ливерпулем»

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Футбольная ассоциация Англии обвинила «Манчестер Сити» в неправомерных действиях игроков команды в матче 29-го тура чемпионата Англии с «Ливерпулем». Об этом сообщает пресс-служба организации.

Клуб должен ответить на обвинения до 23 марта. Увеличить
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Отмечается, что обвинения были выдвинуты из-за инцидента, произошедшего в начале второго тайма. На 50-й минуте встречи в ворота «Манчестер Сити» был назначен пенальти, после чего игроки команды начали спорить с судьей. «Манчестер Сити» должен ответить на обвинения до 23 марта.

Матч «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» завершился вничью со счетом 1:1.

19.03.2017 19:30 Зрители 54449 основной раунд: 29-й тур Etihad Stadium (City of Manchester Stadium)
Манчестер Сити 1:1 Ливерпуль
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Хосеп Гвардьола Юрген Клопп
Голы
69′ Серхио Агуэро (К. Де Брейне) 10
7 Джеймс Милнер 51′
Составы
Вилли Кабальеро 13
Фернанду Луиз Роса Фернандинью 25
50′ Гаэль Клиши 22
Джон Стоунс 24
Николас Отаменди 30
Рахим Стерлинг 7
Кевин Де Брейне 17
50′ Давид Сильва 21
Серхио Агуэро 10
83′ Лерой Сане 19
Фернанду Режес 6
22′ 65′ Яя Туре 42
Бакари Санья 3
22 Симон Миньоле
2 Натаниел Клайн
7 Джеймс Милнер
17 Рагнар Клаван
32 Жоэль Матип 43′
5 Джорджиньо Вайналдум
20 Адам Лаллана
23 Эмре Джан
19 Садио Мане 89′
11 Барбоса де Оливейра Роберту Фирмину 89′ 16′
21 Пеззини Лейва Лукас
10 Филиппе Коутинью 73′
27 Дивок Ориги
Статистика
3 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
13 Удары (всего) 13
3 Удары в створ 4
9 Угловые 8
14 Фолы 7
6 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Майкл Оливер (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Ливерпуль
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