«Манчестер Сити» обвиняется в неправомерных действиях футболистов в матче с «Ливерпулем»

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Отмечается, что обвинения были выдвинуты из-за инцидента, произошедшего в начале второго тайма. На 50-й минуте встречи в ворота «Манчестер Сити» был назначен пенальти, после чего игроки команды начали спорить с судьей. «Манчестер Сити» должен ответить на обвинения до 23 марта.

Матч «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» завершился вничью со счетом 1:1.