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20 марта 2017, 22:07 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

«Челси» и «Манчестер Юнайтед» поборются за полузащитника «Монако»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте доволен игрой полузащитника «Монако» Тьемуэ Бакайоко и намерен пригласить его в лондонский клуб.

Как сообщает The Sun, помимо «синих» в услугах футболиста также заинтересован «Манчестер Юнайтед», однако, сам игрок больше склоняется к переезду в «Челси».

В нынешнем сезоне хавбек сборной Франции провел во всех турнирах за «Монако» 41 матч, забил 3 гола и отдал одну голевую передачу. Портал Transfermarkt.de оценивает 22-летнего полузащитника в 7,50 млн евро, а его контракт с французским клубом рассчитан до 2019 года.

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