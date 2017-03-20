Симеоне решил уйти из «Атлетико» грядущим летом
Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне покинет испанский клуб по окончании текущего сезона. Об этом сообщает издание Calcio Mercato.
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Ранее сообщалось, что заинтересованному клубу придется заплатить за уход аргентинского специалиста 50 млн евро, однако, как отмечает источник, наставник «матрасников» не имеет никаких договоренностей с «Атлетико» и может уйти из команды абсолютно бесплатно.
По данным СМИ, к Симеоне проявляют интерес лондонский «Арсенал», миланский «Интер» и туринский «Ювентус».
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