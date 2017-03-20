Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29144542/
20 марта 2017, 21:50 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

Симеоне решил уйти из «Атлетико» грядущим летом

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне покинет испанский клуб по окончании текущего сезона. Об этом сообщает издание Calcio Mercato.

Главный тренер мадридского <span class=error>Атлетико</span> Диего <span class=error>Симеоне</span> покинет испанский клуб по окончании текущего сезона. Об этом сообщает издание Calcio Mercato. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Ранее сообщалось, что заинтересованному клубу придется заплатить за уход аргентинского специалиста 50 млн евро, однако, как отмечает источник, наставник «матрасников» не имеет никаких договоренностей с «Атлетико» и может уйти из команды абсолютно бесплатно.

По данным СМИ, к Симеоне проявляют интерес лондонский «Арсенал», миланский «Интер» и туринский «Ювентус».

Атлетико
Новости Матчи Состав Статистика
Арсенал
Новости Матчи Состав Статистика
Интер
Новости Матчи Состав Статистика
Ювентус
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
20 марта

Такой вы ее еще не видели! Серена Уильямс снялась в откровенной пляжной фотосессии

Лыжник из Венесуэлы порвал интернет! Кто выпустил этого клоуна на старт ЧМ? (видео)

Екатерина Ковалева - уникальная кикбоксерша из Белоруссии, рост которой 194 см (фото)