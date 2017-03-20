Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29144531/
20 марта 2017, 21:48 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Кучук — лучший тренер 22-го тура украинской Премьер-лиги

Наставник «Стали» Леонид Кучук признан всеукраинским объединением тренеров по футболу лучшим среди своих коллег в 22-м туре украинской Премьер-лиги, сообщает Sportarena.

Наставник Стали Леонид <span class=error>Кучук</span> признан всеукраинским объединением тренеров по футболу лучшим среди своих коллег в 22-м туре украинской <nobr>Премьер-лиги</nobr> сообщает Sportarena. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Команда экс-наставника «Локомотива» и «Кубани», уступая «Александрии» по ходу матча 0:1, забила четыре гола и в итоге одержала уверенную победу — 4:1.

Теперь у «Стали» три победы подряд. Столько матчей кряду команда из Каменского не выигрывала никогда прежде в своей истории в УПЛ. Кроме этого, подопечные Кучука не проигрывают уже четыре матча подряд и теперь занимают восьмое место в турнирной таблице.

Сталь Д
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
7 августа

Неслабый пол. Самые успешные девушки в киберспорте

«В матче «Зенит» — «Арсенал» была рука Питера»

Пономарёв: ЦСКА догонит «Спартак» в РФПЛ