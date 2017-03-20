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Команда экс-наставника «Локомотива» и «Кубани», уступая «Александрии» по ходу матча 0:1, забила четыре гола и в итоге одержала уверенную победу — 4:1.



Теперь у «Стали» три победы подряд. Столько матчей кряду команда из Каменского не выигрывала никогда прежде в своей истории в УПЛ. Кроме этого, подопечные Кучука не проигрывают уже четыре матча подряд и теперь занимают восьмое место в турнирной таблице.