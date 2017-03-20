Кучук — лучший тренер 22-го тура украинской Премьер-лиги
Наставник «Стали» Леонид Кучук признан всеукраинским объединением тренеров по футболу лучшим среди своих коллег в 22-м туре украинской
Премьер-лиги, сообщает Sportarena.
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Команда
Теперь у «Стали» три победы подряд. Столько матчей кряду команда из Каменского не выигрывала никогда прежде в своей истории в УПЛ. Кроме этого, подопечные Кучука не проигрывают уже четыре матча подряд и теперь занимают восьмое место в турнирной таблице.
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